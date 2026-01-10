Mutarea care le-a schimbat total viața: Ce s-a întâmplat cu o femeie și cu fiul ei bolnav după ce au cumpărat o casă ieftină în Italia / Video

Când Lynnette Elser, din Crossville, Tennessee, a sosit pentru prima dată în satul italian Latronico împreună cu fiul ei adoptiv autist, Kenny, în vârstă de 5 ani, nu plănuia să se stabilească acolo.

Ulterior, în prima lor noapte, Kenny, care are probleme respiratorii mari, părea să poată respira fără dificultate. În mod obișnuit, ea îi verifica nivelul de oxigen din sânge cu un pulsoxiometru digital noaptea, când îl auzea că respiră greu. Totuşi, în Latronico, Italia, ceva era foarte diferit, scrie CNN.

Schimbarea văzută la fiul ei autist

"Sinceră să fiu, am crezut că aparatul era stricat și nu citea corect nivelul de oxigen. Am schimbat monitorul și tot era o citire bună. Apoi, în noaptea aceea, cum respirația lui era constantă, am fost pur și simplu uimită să-l văd respirând și neîncercând să-și pună capul mai sus pe perne", a zis Elser.

Nivelul de oxigen din sânge al lui Kenny a rămas constant peste 95%, iar ritmul cardiac era normal.

"Este oribil să vezi un copil care nu poate respira, care se chinuie la fiecare respirație, nivelul de oxigen din sânge nu-i crește și inima îi bate cu peste 250 de bătăi pe minut. Când eram în Latronico, nu se chinuia să respire", a zis ea.

Sănătatea fiului ei s-a îmbunătățit

Ea a observat că sănătatea fiului ei s-a îmbunătățit. Elser și-a dat seama că Latronico, un orășel de deal cu aproape 4.500 de locuitori din regiunea Basilicata din sudul Italiei, va deveni noua lor reședință permanentă.

Inițial, Elser a fost atrasă de oraș după ce a citit un articol CNN cu privire la programul de locuințe accesibile al orașului, destina să atragă noi cumpărători și să inverseze trendul de depopulare cauzat de deceniile de oameni ce părăsesc zona în căutarea unui loc de muncă.

Una dintre numeroasele localități rurale din Italia ce au oferit case de vânzare la prețuri mici

În septembrie 2024, Elser a cumpărat o casă veche de 100 de metri pătrați, renovată, în Latronico, de pe platforma online a orașului pentru suma de 50.000 de euro.

Ea plănuia să utilizeze proprietatea de deasupra, pur și simplu, ca fiind o casă de vacanță și să se bucure de un loc liniștit, mai puțin turistic, aproape de mare și munți, aproape de natură.

Însă când ea și Kenny au vizitat-o ​​ca să vadă ce cumpăraseră, de fapt, în cartierul istoric, totul s-a schimbat. În aceeași primă vizită, a cumpărat proprietatea goală de dedesubt, astfel încât să extindă casa într-o locuință cu patru etaje. Acum, finalizează renovările.

Kenny a fost spitalizat de mai multe ori în Statele Unite din cauza unor probleme respiratorii și are multiple nevoi. El este autist, cu întârzieri severe de dezvoltare și alergii, dar și cu un istoric de niveluri scăzute de oxigen în sânge ce scad des sub 90%, fapt care necesită de obicei intervenție medicală.

Locația "vindecătoare"

Elser afirmă că locația "vindecătoare" din Latronico, Italia, îl ajută acum pe Kenny să respire noaptea. Orașul se află la o altitudine suficient de mare pentru a fi deasupra pădurilor și a polenului copacilor.

Aer aer proaspăt, puține mașini și fără smog (n.red- Ceață deasă, amestecată cu fum și cu praf industrial). Sunt condițiile care, în mod normal, sunt un mediu cu risc mai scăzut pentru cei cu afecțiuni respiratorii.

Rosalia Loresco, medic pediatru din Latronico, afirmă că a văzut și alți oameni în locația "vindecătoare" ce beneficiază de aerul curat din regiune.

"Mulți pacienți cu astm și afecțiuni respiratorii raportează un confort respirator îmbunătățit și o stare generală de bine în timpul șederii lor în această zonă", a zis ea.

Calitatea vieții mai bună decât în Tennessee



Pe măsură ce vânzarea proprietății era în desfășurare, Elser se tot gândea cât de ușor putea Kenny să respire în Latronico. Ea a depus documentele ca să devină reşedinţa lor principală, fapt ce îi permitea și să evite impozitele percepute în mod normal proprietarilor de case secundare.

În prezent, ea și Kenny locuiesc în proprietatea lor inițială din oraș, care are două etaje superioare cu două dormitoare mari. Era deja locuibilă la momentul cumpărării, necesitând doar mici reparații, precum încălzirea și instalațiile electrice modernizate, aerul condiționat şi un strat exterior rezistent la apă și ferestre.

Cealaltă proprietate de 83 de metri pătrați, situată la cele două etaje inferioare, are nevoie de mai multe lucrări. A costat 18.000 de euro și a fost utilizată anterior pentru adăpostirea porcilor. Elser cheltuie 63.000 de euro pentru a renova, fiind finalizată în proporție de 95%. Odată ce cele două proprietăți vor fi unite, acestea vor acoperi 183 de metri pătrați.

"Banii nu au fost niciodată o problemă"

"Banii nu au fost niciodată o problemă. Întotdeauna am muncit ca să pot cumpăra ceea ce îmi doream. Dacă nu-mi permiteam ceva, pur și simplu munceam mai mult și așteptam. Așa că, cu siguranță, mă uitam la prețul casei și la costurile pentru îmbunătățirea acesteia, dar m-am concentrat mai mult pe calitatea vieții", a spus ea.

În luna martie 2025, Elser a cerut o viză de rezidență electivă, ce permite intrarea în Italia persoanelor care au o situație economică solidă. De asemenea, le permite să locuiască în Italia fără a fi nevoite să lucreze. Viza necesită un venit pasiv de 31.000 de euro de persoană. Astfel, Elser s-a mutat la Latronico, împreună cu Kenny, în iulie.

Vrea să îl înscrie pe Kenny la școala din sat

În primăvară, ea vrea să îl înscrie pe Kenny la școala din sat și completează actele pentru a se asigura că va primi sprijin deplin.

Elser susține că se va descurca mai bine în sălile de clasă de la Latronico, acolo unde există mult mai puțini elevi cu nevoi educaționale speciale față de cei din Tennessee.

"Oamenii par mai mulțumiți de viața lor. Înțeleg că mulți tineri s-au mutat în locuri unde economia îi poate ajuta să obțină mai mult, dar oamenii care rămân par fericiți și nu sunt în mentalitatea de competiție constantă", spune ea.

"Suntem mulțumiți de viața noastră calmă și rutinată"

"Suntem mulțumiți de viața noastră calmă și rutinată. Când va începe să meargă la școală, mă voi concentra pe învățarea limbii italiene, pentru că în cele din urmă va trebui să trec examenul pentru permisul de conducere și voi începe să fac unele dintre hobby-urile mele", spune ea.

De asemenea, dieta lui Kenny s-a îmbunătățit. Acum, îi place să mănânce carbohidrați la micul dejun, precum croissant sau prăjitură, față de o masă bogată în proteine, în stil american, cu ouă, șuncă sau bacon. Costul vieții este semnificativ mai mic decât în ​​Tennessee, mai ales când vine vorba de prețurile alimentelor. Multe medicamente eliberate pe bază de rețetă pot fi obținute gratuit în cadrul programului public de sănătate din Italia.

Elser spune că îi place stilul de viaţă mai simplu din Latronico, cu mai puține semne vizibile de consumerism.

"Există mult mai puține cumpărături impulsive. Tot ce ne trebuie este în oraș", spune ea.

