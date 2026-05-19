Artmark: Picturi de patrimoniu, de la numai 100 de Euro! „Colecția unei familii de magistrați”, la licitație

Evenimentul care, așa cum se anunță din titlu, reunește lucrări provenite din patrimoniul unei distinse familii de magistrați români, propune un parcurs vizual eclectic, de la peisaj și marină la portret, scene istorice, mitologice și interioare, demonstrând rafinamentul cultural al unei colecții construite în timp, cu discernământ și deschidere către marile teme ale picturii.

Importanța licitației este cu atât mai mare cu cât numeroase lucrări pornesc de la doar 100 de Euro, oferind colecționarilor șansa rară de a colecționa la prețuri extrem de accesibile artiști consacrați, precum Samuel Mützner, Gheorghe Petrașcu sau Nicolae Vermont, artiști esențiali pentru dezvoltarea picturii românești moderne și pentru conectarea acesteia la marile direcții europene ale secolului XX.

Expoziția acestei selecții este deja deschisă publicului larg la Galeriile Artmark, adică la Palatul Cesianu-Racoviță din București (str. C.A. Rosetti nr. 5), până vineri la prânz, când are loc licitația, exclusiv online, pe Platforma Artmark Live. Expoziția poate fi vizitată zilnic (de luni până duminică), mereu cu intrare liberă, în intervalul orar 10:00-20:00.

Pot participa la licitație toți cei care au deja cont activ pe site-ul Artmark, cont ce poate de asemenea fi realizat gratuit, prin simpla completare a unui formular, online (disponibil și pe acest link: https://www.artmark.ro/ro/inregistrare).