€ 5.2105
|
$ 4.4771
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2105
|
$ 4.4771
 
DCNews Cultura Piata de arta Artmark: Picturi de patrimoniu, de la numai 100 de Euro! „Colecția unei familii de magistrați”, la licitație
Data publicării: 19 Mai 2026

Artmark: Picturi de patrimoniu, de la numai 100 de Euro! „Colecția unei familii de magistrați”, la licitație
Autor: Crişan Andreescu

Artmark: Picturi de patrimoniu, de la numai 100 de Euro! „Colecția unei familii de magistrați”, la licitație Vincenc Venceslav-Melk: Păuni pe pajiștea Castelului Teleki, Dumbrăvioara
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Casa de Licitații A10 by Artmark anunță o licitație-eveniment: Licitația „Colecția unei familii de magistrați”, care aduce în atenția publicului una dintre cele mai accesibile și, totodată, consistente selecții de artă.

Evenimentul care, așa cum se anunță din titlu, reunește lucrări provenite din patrimoniul unei distinse familii de magistrați români, propune un parcurs vizual eclectic, de la peisaj și marină la portret, scene istorice, mitologice și interioare, demonstrând rafinamentul cultural al unei colecții construite în timp, cu discernământ și deschidere către marile teme ale picturii.

Importanța licitației este cu atât mai mare cu cât numeroase lucrări pornesc de la doar 100 de Euro, oferind colecționarilor șansa rară de a colecționa la prețuri extrem de accesibile artiști consacrați, precum Samuel Mützner, Gheorghe Petrașcu sau Nicolae Vermont, artiști esențiali pentru dezvoltarea picturii românești moderne și pentru conectarea acesteia la marile direcții europene ale secolului XX.

Expoziția acestei selecții este deja deschisă publicului larg la Galeriile Artmark, adică la Palatul Cesianu-Racoviță din București (str. C.A. Rosetti nr. 5), până vineri la prânz, când are loc licitația, exclusiv online, pe Platforma Artmark Live. Expoziția poate fi vizitată zilnic (de luni până duminică), mereu cu intrare liberă, în intervalul orar 10:00-20:00. 

Pot participa la licitație toți cei care au deja cont activ pe site-ul Artmark, cont ce poate de asemenea fi realizat gratuit, prin simpla completare a unui formular, online (disponibil și pe acest link: https://www.artmark.ro/ro/inregistrare).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Alertă în Tulcea după un atac rusesc în Ismail: Două avioane F-16, ridicate de MApN
Publicat acum 5 minute
Artmark: Picturi de patrimoniu, de la numai 100 de Euro! „Colecția unei familii de magistrați”, la licitație
Publicat acum 8 minute
SUA au suspendat un atac asupra Iranului programat pentru astăzi. Trump: „Negocierile sunt serioase”
Publicat acum 16 minute
Peter Magyar, în Polonia și  Austria pentru restabilirea legăturilor
Publicat acum 25 minute
Cine sunt militarii răniți în explozia din poligonul de distrugere a muniției din Botoșani. MApN, noi informații despre starea lor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Horoscop 19 mai 2026. Venus intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Unirea Slobozia, FC Bihor și Steaua, decizie a Federației Române de Fotbal
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Evaluare Națională, clasa a IV-a. Elevii susțin proba la Limbă şi comunicare - Limba română
Publicat acum 35 minute
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați
Publicat acum 25 minute
Cine sunt militarii răniți în explozia din poligonul de distrugere a muniției din Botoșani. MApN, noi informații despre starea lor
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close