Mitică Dragomir, concesionarul Lacului Herăstrău, semnal de alarmă după decizia Primăriei: Se va împuți!

Primăria Capitalei a anunțat, luni, că va începe golirea Lacului Herăstrău, în cadrul unor lucrări de reabilitare și consolidare a malurilor. Omul de afaceri Dumitru Dragomir, fostul conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal, este concesionarul Lacului Herăstrău, pe care l-a subcontractat unor persoane care se ocupă de curățenie și de pește. El are și trei restaurante pe malul lacului. DC NEWS l-a contactat pentru a afla ce părere are despre decizia Primăriei Capitalei. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal ne-a spus că nu a fost anunțat despre golirea Lacului Herăstrău.

"Nici nu ne-au anunțat. Acolo e o producție de pește. Dacă o săptămână nu e făcut curat pe lac, nu poți să stai de miros în București. Altfel nu poți să stai acolo. Toată lumea aruncă în lac. Nu am văzut în viața mea mai multă lipsă de educație ca la noi. Au o cutie de plastic pe apă și aruncă în lac. E nevoie neapărat de oameni care să păzească lacul, care să facă curat pe lac, care să aibă grijă de braconieri", a declarat Dumitru Dragomir.

Soarta peștilor din Lacul Herăstrău, incertă

Întrebat cum își recuperează totuși cheltuielile, acesta a spus: "Investiția, cele trei vapoare care sunt ale mele, sunt proprietar pe ele și acolo sunt două restaurante, plătesc și din alea 40% parcului. N-am avut câștig de la ele. În 33 de ani n-am avut 33 de mii de euro câștig, numai că e fasonul bun. N-am mâncat un pește din lacurile astea. Le-am avut închiriate pe majoritatea, dar n-am putut să le țin pe toate: și Mogoșoaia, și Floreasca au fost ale mele. Le-am dat pentru că e imposibil să le rețin. În ceea ce privește Herăstrău, nu ne-a anunțat nimeni, dar a început secarea", a mai precizat Dumitru Dragomir.

Întrebat ce va face cu peștii din Herăstrău în condițiile de față, Mitică Dragomir a spus că nu știe exact ce se va întâmpla, pentru că nu i s-a comunicat, dar că speră să fie secate doar malurile, astfel încât peștele să poată rămâne totuși în siguranță: "Nu știu unde se vor opri pentru că nu vorbește nimeni cu noi. Știu doar să încaseze bani. Luciu de apă l-am închiriat de la Primăria Capitalei. Le-am tot trimis adrese și văd că nu ne răspund nimic. Funcționarul public își bate joc de privați. Nu vedeți? Te duci să iei un aviz și stai șase luni".

Mitică Dragomir, avertisment: Dacă s-ar scoate peștii din lac nu s-ar putea sta de miros în București. Lacul se va împuți

Totuși, Mitică Dragomir ne-a mărturisit că e îngrijorat deoarece dacă va fi scoasă prea multă apă din lac peștii vor fi în pericol, iar colectarea lor nu e tocmai o misiune ușoară.

"Ca să poți să vinzi 200 de tone de pește... Vă dați seama, cine îți ia așa o cantitate deodată? Vând ăștia 20-30 de kilograme la un restaurant sau altul. Nu e lacul mare, dar în momentul în care se ia apa tot peștele ăsta se strânge într-un singur loc și nu au oxigen să trăiască. Știți cine face cel mai bine curat în lac? Peștii. Dacă s-ar scoate peștii din lac nu s-ar putea sta de miros în București. Lacul se va împuți, peștele e cel care face curat în interiorul lacului și băieții cărora le-am dat eu lacul fac curat pe luciul apei, pe marginea lacului etc. Subcontractorii au venit la mine și m-au întrebat ce să facă cu peștele. I-am trimis la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti. Dacă eu le-am trimis adrese peste adrese și nu răspund, ce să fac?", a mai spus Dragomir.