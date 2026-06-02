Parlamentul israelian votează dizolvarea și deschide drumul alegerilor anticipate

Deputaţii israelieni au votat marţi, în primă lectură, o lege vizând dizolvarea parlamentului, ceea ce ar deschide calea către organizarea de alegeri legislative anticipate în septembrie sau octombrie, transmite France Presse.

Cei 106 de deputaţi prezenţi, dintre cei 120 membri ai Knesset (parlamentul israelian), au aprobat fără nicio abţinere textul prezentat de coaliţia guvernamentală condusă de premierul Benjamin Netanyahu.

O comisie a dezbătut şi ulterior a votat luni textul legislativ, înaintea examinării sale în plen.

Textul urmează să fie din nou dezbătut şi votat în două rânduri în parlament, înainte de a fi adoptat definitiv. El stabileşte perioada în care pot fi organizate alegerile anticipate: 8 septembrie - 20 octombrie.

„Ajungem la capătul a patru ani compleţi, ceea ce este excepţional în viaţa politică israeliană”, a declarat deputatul Ofir Katz, liderul majorităţii parlamentare, care a salutat coaliţia pentru că a reuşit să voteze „peste 520 de legi şi nouă bugete”.

Alegerile parlamentare, programate pentru 27 octombrie

Legislativele erau iniţial prevăzute pentru 27 octombrie, chiar dacă devansarea acestei date, în curs de negociere între partidele din coaliţie, nu reprezintă o schimbare semnificativă.

Anunţul de la jumătatea lunii mai privind dizolvarea parlamentului, la iniţiativa Likud, partidul premierului Benjamin Netanyahu, a survenit în timp ce coaliţia guvernamentală părea să ajungă aproape de implozie din cauza divergenţelor cu partidele ultrareligioase, care îi reproşează lui Netanyahu că nu a promovat, aşa cum promisese, o lege ce i-ar excepta de la serviciul militar obligatoriu pe tinerii care studiază în şcolile talmudice (yeshivot).

Benjamin Netanyahu (76 de ani), care a guvernat Israelul mai mult decât orice alt prim-ministru (peste 18 ani începând din 1996), este considerat de o majoritate a israelienilor drept responsabil pentru eşecul măsurilor de securitate ce a permis atacul fără precedent comis de mişcarea islamistă palestiniană Hamas pe 7 octombrie 2023, în sudul Israelului.

Un sondaj realizat de postul public de radio şi televiziune KAN, publicat la finalul lui mai, plasa partidul Likud în fruntea intenţiilor de vot, cu un mic avans înaintea Beyahad, lista comună a liderului opoziţiei Yair Lapid şi a fostului premier Naftali Bennett. Totuşi, în prezent niciunul din cele două blocuri nu pare în măsură să formeze un guvern, ţinând cont de fragmentarea electoratului israelian, notează Agerpres.

