Cum a reușit un europarlamentar ECR să forțeze mâna Comisiei să facă compromisuri - Video

Georgiana Teodorescu, europarlamentar din partea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), a reușit să forțeze mâna Comisiei să facă compromisuri, contestând un act pe care CE ar fi dorit să îl adopte, rapid și fără dezbatere, prin care propune reducerea drastică, în baza unor calcule viciate, a suprafețelor cultivate cu soia.

"Vreau să fie foarte clar de la bun început, dezbaterea de astăzi privind acest act delegat este rezultatul direct al demersului pe care grupul ECR l-a inițiat la nivelul coordonatorilor comisiilor AGRI și ITRE, solicitând ferm prelungirea perioadei de examinare. Noi am fost cei care am tras semnalul de alarmă. Metodologia propusă de Comisie este profund viciată, bazată pe date incomplete și pe perioadă de analiză mult prea scurtă, care penalizează pe nedrept culturi strategice precum soia.

Dacă lăsăm acest act să treacă în forma actuală, distrugem sectorul european al biocombustibililor și spulberăm eforturile fermierilor noștri de a cultiva plante proteice. În loc de autonomie strategică, vom adânci și mai mult dependența noastră de importurile din țări terțe. Solicităm întregii Comisii AGRI să sprijine demersul ECR. Avem nevoie de timp pentru o reevaluare serioasă", a declarat Georgiana Teodorescu, europarlamentar din partea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), în plenul Parlamentului European.

Ca urmare a demersului Georgianei Teodorescu, acum Comisia Europeană are 2 variante: ori se îndreapta spre un vot negativ în plen, ori prelungește timpul de negociere și vine cu un pachet mai avantajos pentru fermieri, ca să poată obține susținerea Parlamentului.

