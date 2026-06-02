€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Politica Cum a reușit un europarlamentar ECR să forțeze mâna Comisiei să facă compromisuri - Video

EXCLUSIV Cum a reușit un europarlamentar ECR să forțeze mâna Comisiei să facă compromisuri - Video

Autor: Doinița Manic
Data publicării: 02 Iun 2026
imagine cu georgiana teodorescu aur ecr Foto: Georgiana Teodorescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un europarlamentar ECR a reușit să forțeze mâna Comisiei să facă compromisuri.

Georgiana Teodorescu, europarlamentar din partea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), a reușit să forțeze mâna Comisiei să facă compromisuri, contestând un act pe care CE ar fi dorit să îl adopte, rapid și fără dezbatere, prin care propune reducerea drastică, în baza unor calcule viciate, a suprafețelor cultivate cu soia.

"Vreau să fie foarte clar de la bun început, dezbaterea de astăzi privind acest act delegat este rezultatul direct al demersului pe care grupul ECR l-a inițiat la nivelul coordonatorilor comisiilor AGRI și ITRE, solicitând ferm prelungirea perioadei de examinare. Noi am fost cei care am tras semnalul de alarmă. Metodologia propusă de Comisie este profund viciată, bazată pe date incomplete și pe perioadă de analiză mult prea scurtă, care penalizează pe nedrept culturi strategice precum soia.

VEZI ȘI: Fermele mari, devastate de o decizie a Bruxelles-ului. ”Pentru România, este sabotaj”, acuză Georgiana Teodorescu, ECR

Georgiana Teodorescu, avertisment: În loc de autonomie strategică, vom adânci și mai mult dependența noastră de importurile din țări terțe

Dacă lăsăm acest act să treacă în forma actuală, distrugem sectorul european al biocombustibililor și spulberăm eforturile fermierilor noștri de a cultiva plante proteice. În loc de autonomie strategică, vom adânci și mai mult dependența noastră de importurile din țări terțe. Solicităm întregii Comisii AGRI să sprijine demersul ECR. Avem nevoie de timp pentru o reevaluare serioasă", a declarat Georgiana Teodorescu, europarlamentar din partea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), în plenul Parlamentului European.

Ca urmare a demersului Georgianei Teodorescu, acum Comisia Europeană are 2 variante: ori se îndreapta spre un vot negativ în plen, ori prelungește timpul de negociere și vine cu un pachet mai avantajos pentru fermieri, ca să poată obține susținerea Parlamentului.

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European.

Cum a reușit un europarlamentar ECR să forțeze mâna Comisiei să facă compromisuri - Video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ECR
georgiana teodorescu
comisia europeana
culturi agricole
soia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Bărbat trimis în judecată după ce s-a dat drept apropiat al lui Nicușor Dan pentru a obține bilete gratuite la evenimente
Publicat acum 21 minute
Claudiu Târziu: Reunificarea României cu Republica Moldova, „singura soluție” pe termen lung
Publicat acum 42 minute
SUA discută cu UE despre desfășurarea armelor nucleare în mai multe state NATO. Care sunt țările interesate
Publicat acum 50 minute
Cum a reușit un europarlamentar ECR să forțeze mâna Comisiei să facă compromisuri - Video
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Adolescent acuzat de tentativă de omor, după ce a înjunghiat un bărbat într-o comună din Prahova
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 17 minute
Şeful Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, audiat la DNA. Chirieac: O veste groaznică. Cumplit din toate punctele de vedere
Publicat acum 2 ore si 46 minute
Italia, zguduită de cel mai puternic seism din ultimii 45 de ani
Publicat acum 3 ore si 43 minute
Un poliţist, înjunghiat mortal de fiul său pe o stradă din Piatra-Neamţ
Publicat acum 3 ore si 11 minute
Horoscop 2 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 1 minut
BANCUL ZILEI: Rugăcinea
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close