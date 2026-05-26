DCNews Politica Încă un deputat POT condamnat după ce a condus beat
Data publicării: 26 Mai 2026

Încă un deputat POT condamnat după ce a condus beat
Autor: Andrei Itu

Un deputat ales pe listele formaţiunii POT, în prezent membru al grupului Uniţi pentru România, a fost condamnat la 8 luni de închisoare după ce a condus un vehicul sub influenţa alcoolului.

Deputatul Andrei Csillag, ales în circumscripţia Bistriţa-Năsăud pe listele POT a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. În prezent, deputatul Andrei Csillag este membru al grupului Uniţi pentru România.

Conducerea Camerei Deputaţilor a fost informată, marţi, de către Tribunalul Bucureşti despre hotărârea judecătorească în cazul deputatului Andrei Csillag

Interdicţie de a conduce timp de un an pentru Andrei Csillag


Conform informării transmise Camerei Deputaţilor, deputatului Andrei Csillag i-a fost interzis, ca pedeapsă complementară, dreptul de a conduce autoturisme timp de an de la data rămânerii definitive a deciziei.

Totodată, deputatul este obligat să frecventeze un program de reintegrare socială desfășurat de serviciul de probaţiune ori organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

Muncă în folosul comunităţii pentru 60 de zile


De asemenea, Tribunalul Bucureşti a transmis că, pe durata termenului de supraveghere, Andrei Csillag va trebui să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru 60 de zile, dacă starea de sănătate îi permite.

„În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă în cadrul Primăriei Municipiului Iaşi – Direcţia de Asistenţă Comunitară: sediul juridic al Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi sau în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi”, se conform Tribunalului Bucureşti.

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a transmis informarea către grupul parlamentar Uniţi pentru România, din care Andrei Csillag face parte din luna mai 2026.

Paul Pintea, senatorul POT care a mințit în CV, condamnat la închisoare și muncă în folosul comunității

Amintim că senatorul Paul Ciprian Pintea, ales pe listele POT, a fost condamnat, în luna ianuarie 2026, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, printr-o decizie definitivă, la un an şi cinci luni închisoare cu suspendare și la muncă neremunerată în folosul comunităţii, timp de 60 de zile.

El a avut o condamnare în 2024 pentru conducere fără permis, în 2025 a primit o nouă condamnare cu suspendare pentru aceeași faptă, apoi ar fi fost prins din nou la volan fără drept de conducere, fapt care a dus la un al treilea dosar penal.

