€ 5.0921
|
$ 4.3799
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0921
|
$ 4.3799
 
DCNews Stiri Paul Pintea, senatorul POT care a mințit în CV, condamnat la închisoare și muncă în folosul comunității
Data actualizării: 18:56 19 Ian 2026 | Data publicării: 17:56 19 Ian 2026

Paul Pintea, senatorul POT care a mințit în CV, condamnat la închisoare și muncă în folosul comunității
Autor: Iulia Horovei

pintea-pot_20641500 Senatorul Paul Ciprian Pintea. Sursa foto: Senatul României

Senatorul Paul Ciprian Pintea a fost condamnat, luni, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, printr-o decizie definitivă, la un an şi cinci luni închisoare cu suspendare și la muncă neremunerată în folosul comunităţii, timp de 60 de zile.

 

Decizia a confirmat, astfel, sentinţa din 17 iunie 2025, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care senatorul primise o pedeapsă de un an şi cinci luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicate inculpatului pe un termen de supraveghere de doi ani.

Anterior, Paul Ciprian Pintea primise nouă luni pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat, pedeapsă contopită cu o altă condamnare de un an şi două luni, primită în martie 2024 la Judecătoria Zalău, tot pentru aceeaşi infracţiune, în final rezultând pedeapsa rămasă definitivă prin decizia de luni.

Judecătorii au mai decis ca senatorul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

De asemenea, el va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Municipiului Zalău sau în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.

Prins la volan având permisul suspendat

Paul-Ciprian Pintea are în prezent un nou dosar penal pentru conducere fără permis, după ce a fost surprins de poliţiştii Serviciului Rutier Sălaj, la începutul lunii noiembrie 2025, în municipiul Zalău, conducând un autoturism, deşi avea suspendat dreptul de a conduce.

Paul Ciprian Pintea a fost ales, în decembrie 2024, senator de Sălaj din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), pentru ca el să devină parlamentar neafiliat după ce grupul POT de la Senat s-a dizolvat, prin plecarea a doi senatori.

A mințit în CV

Paul Ciprian Pintea a devenit cunoscut în spaţiul public după ce jurnaliştii au descoperit că el a trecut în CV-ul postat pe site-ul Senatului faptul că urmează cursuri la „Academic Singles”, care era de fapt un site de matrimoniale.

Tot în CV, el a menţionat că a absolvit Liceul Mihai Viteazul din Zalău, între anii 2000 - 2004, însă asta ar fi însemnat că a intrat la liceu pe când avea 12 ani şi 10 luni. Ulterior, şi-a modificat CV-ul şi a trecut perioada 2001-2005, „cu diplomă de bacalaureat”. Și această ultimă menţiune s-a dovedit a fi eronată, el urmând doar trei ani de cursuri la liceu.

Citește și: Paul Ciprian Pintea s-a afiliat grupului senatorilor PSD / Mesajul Partidului Social Democrat

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciprian pintea
POT
senator
inchisoare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 36 minute
Jurnalista Monica Tripon a murit fulgerător
Publicat acum 39 minute
Preşedintele Bulgariei a demisionat
Publicat acum 39 minute
Președintele României, absent de la Forumul de la Davos. Nicușor Dan: Nu umblu teleleu prin lume!
Publicat acum 43 minute
Asociațiile de magistrați reacționează după propunerile anonime de modificare a legilor justiției
Publicat acum 56 minute
Cercetătorii vor simula creierul uman pe supercomputerul Jupiter din Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 4 minute
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat pe 17 Ian 2026
O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
Publicat pe 17 Ian 2026
Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"
Publicat pe 18 Ian 2026
Horoscop 18 ianuarie 2026. Lună Nouă în Capricorn. Previziuni pentru toate zodiile
 
peninsula kamceatka lovita de cea mai puternica furtuna de zapada din ultimele decenii Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii

de Elena Aurel

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close