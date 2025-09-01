Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic

Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat, în Parlament, Pachetul 2 de măsuri fiscale, care cuprinde cinci legi. Riscul este al moțiunii de cenzură. AUR a anunțat patru astfel de demersuri.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre legile asumate de către premierul Ilie Bolojan în Parlament, dar și despre ce urmează pentru români, într-o intervenție la RomâniaTV.

Bogdan Chirieac a vorbit despre informațiile pe surse (infirmate din PSD n.r.) care anunță creșterea TVA-ului de la 1 ianuarie. Consideră că se va ajunge la această măsură pentru că ”în ciuda măsurilor luate până acum- adevărat, luate târziu, primele pe la 1 august- nu reușesc să rezolve problemele”. De asemenea, analistul politic le spune celor care conduc astăzi România, care vorbesc despre corectitudine și respect, că românii văd că această corectitudine, în accepțiunea lor, a Puterii, ”înseamnă că marea masă a populației și mediul privat trebuie să suporte povara reformei”. Bogdan Chirieac este de părere că ”deocamdată n-am văzut nimic” în afară de reforma pensionării magistraților (singura necontestată de Opoziție n.r.), dar o comentează: ”Mica corecție prevede ca, în 10 ani, să se ajungă la vârsta de pensionare de 65 ani, crescând de la 48 de ani. Deci 17 ani se recuperează în 10 ani”.

Votul se va da doar la o eventuală moțiune de cenzură, în maximum 3 zile.

În concluzie, analistul politic vede doar ”mici reforme”, ici - colo”: ”Sunt aplicate ca niște plasturi așa, pentru statul putred, deja ros din toate părțile. Deocamdată nu vorbim de o reformă coerentă. Acesta este adevărul! O reformă coerentă, spun unii, ar fi cea teritorială. Nu e. Reforma administrației ar fi, care e foarte greu de făcut, din nefericire”.

