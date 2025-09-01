Data publicării:

Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Politica
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Analistul Bogdan Chirieac a abordat Pachetul 2 de măsuri asumat în Parlament, subliniind că majoritatea poverii revine populației și mediului privat.

Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat, în Parlament, Pachetul 2 de măsuri fiscale, care cuprinde cinci legi. Riscul este al moțiunii de cenzură. AUR a anunțat patru astfel de demersuri. 

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre legile asumate de către premierul Ilie Bolojan în Parlament, dar și despre ce urmează pentru români, într-o intervenție la RomâniaTV. 

Bogdan Chirieac a vorbit despre informațiile pe surse (infirmate din PSD n.r.) care anunță creșterea TVA-ului de la 1 ianuarie. Consideră că se va ajunge la această măsură pentru că ”în ciuda măsurilor luate până acum- adevărat, luate târziu, primele pe la 1 august- nu reușesc să rezolve problemele”. De asemenea, analistul politic le spune celor care conduc astăzi România, care vorbesc despre corectitudine și respect, că românii văd că această corectitudine, în accepțiunea lor, a Puterii, ”înseamnă că marea masă a populației și mediul privat trebuie să suporte povara reformei”. Bogdan Chirieac este de părere că ”deocamdată n-am văzut nimic” în afară de reforma pensionării magistraților (singura necontestată de Opoziție n.r.), dar o comentează: ”Mica corecție prevede ca, în 10 ani, să se ajungă la vârsta de pensionare de 65 ani, crescând de la 48 de ani. Deci 17 ani se recuperează în 10 ani”. 

Votul se va da doar la o eventuală moțiune de cenzură, în maximum 3 zile. 

În concluzie, analistul politic vede doar ”mici reforme”, ici - colo”: ”Sunt aplicate ca niște plasturi așa, pentru statul putred, deja ros din toate părțile. Deocamdată nu vorbim de o reformă coerentă. Acesta este adevărul! O reformă coerentă, spun unii, ar fi cea teritorială. Nu e. Reforma administrației ar fi, care e foarte greu de făcut, din nefericire”. 

CITEȘTE ȘI: Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le asumă acum în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic
01 sep 2025, 21:38
Mutare politică în Parlament. Ce fac demisionarii POT și SOS
01 sep 2025, 18:04
Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas celebrul Mărgărit. Cine completează lista
01 sep 2025, 21:01
Ordonanța de Urgență care bagă Senatul în ședință astăzi
25 aug 2025, 08:45
Senatorii intră în ședință pentru două Ordonanțe de Urgență. Ce trece astăzi prin Parlament
12 aug 2025, 08:40
Whiskey și vin rafinat de 10 mii de euro în Parlament, în plină austeritate. Bogdan Chirieac: Gestul contează!
02 aug 2025, 15:21
ParintiSiPitici.ro
Școala începe sau nu pe 8 septembrie? Daniel David, MESAJ IMPORTANT pentru părinţi şi profesori
01 sep 2025, 17:52
Legea Anastasia, doi ani de la promulgare. Prima variantă a legii a căzut în Parlament dintr-un motiv uimitor
26 iul 2025, 17:00
Nicușor Dan cere reexaminarea PL-x nr. 504/2023
24 iul 2025, 11:06
Guvernul Bolojan, la prima încercare în Parlament. Rezultatul votului asupra moțiunii de cenzură
14 iul 2025, 08:19
Evoluţia deficitului în ultimii 7 ani în România. "Au dispărut facilităţile şi avem acelaşi deficit ca anul trecut"
05 iul 2025, 08:23
Deputații cu locuințe în București sau Ilfov NU vor mai primi bani de chirie. Sorin Grindeanu: Parlamentul a votat modificarea în regim de urgență
30 iun 2025, 14:44
Sesiune agitată la Camera Deputaților: posturi tăiate, legi importante adoptate și schimbări majore în funcții-cheie
30 iun 2025, 09:56
Cine este Mircea Abrudean, noul președinte al Senatului
24 iun 2025, 19:17
Update: Mihai Busuioc și Csaba Asztalos, votați judecători CCR. Agitație în Parlament, la avizarea candidaților. Dan Tanasă (AUR): Aţi înnebunit complet
24 iun 2025, 12:11
Senat: A  fost declanșată procedura de alegere a unui judecător la CCR
11 iun 2025, 15:27
Limitarea accesului la jocurile de noroc a trecut de Senat
10 iun 2025, 19:45
Modificări la Codul Penal. Pedepse mai mari pentru lovire și alte acte de violenţă
04 iun 2025, 14:27
Zece parlamentari au schimbat tabăra în Parlament. Au trecut la PSD
04 iun 2025, 14:15
Minorii vor putea accesa rețelele de socializare, în România, doar cu acordul părinților. Ce prevede noua lege online
03 iun 2025, 11:48
Cine sunt parlamentarii care au demisionat din partidul Dianei Șoșoacă și au trecut la PSD
02 iun 2025, 15:25
Deputații "reduc" cheltuielile: Cumpără hârtie igienică şi hârtie prosop de peste 72.000 de euro
30 mai 2025, 16:46
Schimbare privind pensiile private din România, condiție pentru aderarea la OCDE
27 mai 2025, 17:40
Ilie Bolojan, întrevedere cu Michael Dickerson (Ambasada SUA). Principala temă discutată de cei doi
27 mai 2025, 17:13
Schimbare majoră în construcțiile din România. Cea mai importantă reformă din ultimii 35 de ani, votată de senatori
26 mai 2025, 20:43
Anamaria Gavrilă își vede ”gone” parlamentarii. A rămas fără grup la Senat
26 mai 2025, 18:42
Imaginile zilei de la învestirea în funcție a lui Nicușor Dan. Ce nu s-a văzut la televizor / foto în articol
26 mai 2025, 11:59
Ce urmează după validarea CCR a lui Nicușor Dan în calitate de președinte al României
22 mai 2025, 11:49
Lovitură pentru Anamaria Gavrilă. Demisie în bloc din grupul POT din Parlament/ Reacție incredibilă
21 mai 2025, 10:46
Ilie Bolojan retrimite Senatului Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
17 apr 2025, 14:34
Ilie Bolojan retrimite la Camera Deputaților Legea privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
16 apr 2025, 10:18
Ilie Bolojan retrimite la Camera Deputaților Legea privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
Parlamentarii decid dacă își reduc singuri pensiile speciale de până la 30.000 de lei
15 apr 2025, 23:52
Includerea țării noastre în programul Visa Waiver, printre temele discutate cu membrii Congresului SUA. Andrei Baciu: România îndeplinește toate criteriile
15 apr 2025, 16:53
Senatul a votat legea anti-drog la volan: Cine va fi pedepsit și când nu se aplică
14 apr 2025, 23:55
Centrele de plasament au obligația să instaleze sisteme de supraveghere video. Proiectul, adoptat de Senat
14 apr 2025, 18:53
Interferențele ruse în România, pe agenda discuțiilor de la Comisia pentru controlul activității SIE: Preocupări privind alegerile prezidențiale
02 apr 2025, 10:02
Haos în Camera Deputaților, după afirmațiile lui Neamțu. USR refuză să participe
01 apr 2025, 16:32
Moţiune simplă contra ministrului Energiei, Sebastian Burduja. REZULTAT vot în Senat - Update
31 Martie 2025, 16:52
Accesul la fizioterapie, o prioritate pentru Senat: Soluții legislative pentru un sistem de sănătate echitabil
28 Martie 2025, 09:27
Parlamentarii AUR încetează greva şi revin la şedinţele de plen şi în comisii
24 Martie 2025, 14:37
Deputații își cumpără bilete de avion și cazări în străinătate de 7 milioane de lei
14 Martie 2025, 10:55
Parlamentul dă undă verde unei comisii speciale comune pentru combaterea traficului de persoane
11 Martie 2025, 13:18
România, la coada clasamentului în ceea ce priveşte prezenţa femeilor în Parlament
08 Martie 2025, 08:21
Sindicatele funcţionarilor publici şi a personalului contractual din Senat protestează împotriva  modului în care s-a impus noul Regulament de organizare și funcționare a serviciilor
07 Martie 2025, 12:18
“Fără droguri la volan”, dezbatere crucială în Senat. Care e scopul
03 Martie 2025, 20:02
Ordonanţa "trenuleţ", adoptată tacit în Senat
03 Martie 2025, 18:46
Scandal uriaș în Parlament între Raluca Turcan și deputaţi ai AUR şi S.O.S: "Este un atac, rușinos!" / "Aţi găsit Coiful dacic?"
03 Martie 2025, 18:32
Toni Greblă, cererea de revocare, vot în plen la Parlament
28 feb 2025, 08:03
Coaliția în criză: Legea „anti-dronă” salvată de opoziția de la USR. Ciolacu a convocat o ședință de urgență. Alexandru Muraru, atac la "falșii patrioți" care au vrut să oprească legea
19 feb 2025, 20:21
Consultări de urgență în Parlament după cazul Nordis. Daniel Zamfir anunță modificări cheie în achizițiile imobiliare
07 feb 2025, 17:57
Bugetul pentru anul 2025 a fost adoptat de Parlament
05 feb 2025, 23:16
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Kinetoterapie copii | Ghiozdane, ecrane, posturi greșite: Dragoș-Cristian Bogdan, la Părinți Prezenți / VIDEO
acum 12 minute
Proiectul reformei pensiilor speciale: Premierul și ministru Justiției resping ideea unui atac la adresa magistraților
acum 13 minute
Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?
acum 38 de minute
Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic
acum 57 de minute
Daniel Bîrligea nu va putea evolua în meciurile României cu Canada și Cipru
acum 1 ora 15 minute
Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas Mărgărit. Cine completează lista
acum 1 ora 19 minute
O hartă filmată în spatele lui Valeri Gherasimov dezvăluie ambițiile Rusiei: Următoarele ținte către granițele României
acum 1 ora 33 minute
Eclipsa totală de Lună. Cele patru zodii afectate
Cele mai citite știri
pe 31 August 2025
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
acum 3 ore 37 minute
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
pe 31 August 2025
Îți lași încărcătorul în priză? Dar becul aprins? Nu o s-o mai faci de acum / video
pe 31 August 2025
Meditațiile, în vizorul Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat: Generează inegalități între elevi
pe 31 August 2025
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel