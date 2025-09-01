Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”

UPDATE: Premierul și-a asumat cele trei legi în Parlament. AUR a anunțat patru moțiuni de cenzură. Excepție face legea care prevede pensionarea magistraților.

UPDATE: Ilie Bolojan anunță conferință de presă marți dimineață, la ora 10:00. Aceasta vine în contextul complicat în care, în repetate rânduri, le-ar fi spus liderilor coaliției că-și dă demisia.

George Simion a acuzat că a fost intonat imnul național o singură dată: ”Dacă respectăm regulamentul, în intonăm de cinci ori”.

Amintim că au loc cinci ședințe de plen succesive, pentru fiecare lege.

”Nu am spus adevărul de frică să nu speriem oamenii, să nu pierdem voturi, să nu supărăm activul de partid” a spus Ilie Bolojan, în fața Parlamentului, acuzând că unii ”au făcut cheltuieli azi, fără să se gândească la ziua de mâine”. El a punctat că nu e timp de lamentări, ci momentul de corectat nedreptățile și făcut curățenie. Mai mult, a acuzat că unii își angajează rudele, alții își măresc veniturile, iar alții fac cheltuieli fictive, întrebând: asta e România pe care vrem să o lăsăm copiilor noștri? Despre Pachetul 2, a afirmat că știe că nu este perfect, dar este un început ce aduce ”un stat mai corect cu românii”.

UPDATE: ”De mâine, căutați-vă alt premier” le-ar fi spus premierul Ilie Bolojan liderilor coaliției de guvernare, duminică. Se pare că prim-ministrul ar fi decis să-și dea demisia, conform Digi24. Și astăzi, el ar fi făcut aceeași afirmație anterior citată, dar în ședința PNL: ”De marți, căutați-vă alt premier”. Liderii coaliției de guvernare vor discuta marți, de la ora 12:00, cu președintele țării, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

UPDATE: Televiziunile au difuzat o discuție, filmată de la distanță, între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, una în care ambii lideri politici gesticulează destul de mult.

Ședința de Guvern s-a încheiat în urmă cu scurt timp, iar prim-ministrul Ilie Bolojan revine în Parlament, la Camera Deputaților. La ora 19:00, premierul își asumă răspunderea pentru ceea ce numim Pachetul de măsuri.

Astăzi a început noua sesiune parlamentară. Guvernul își asumă cinci legi numite generic Pachetul 2, în vederea reducerii deficitului. A șasea lege, privind administrația locală, a fost amânată, în contextul unei ședințe tensionate în coaliție. AUR depune patru moțiuni de cenzură. Opoziția are 129 de parlamentari și, pentru a depune moțiune de cenzură, îi sunt necesare 115 semnături. Pentru a retrage încrederea Guvernului, însă, are nevoie de 232 de voturi. ”Nu e nevoie să îndatorați populația, plecați și lăsați-ne să ne guvernăm” a transmis, pe Facebook, George Simion, lider al AUR. ”Prima zi de sesiune parlamentară: unii vin cu proiecte, alții cu pancarte. La AUR, mai mult pancarte, … şi live-uri pe TikTok!” a scris Ionuț Stroe pe Facebook.

În urma amendamentelor depuse la legile pe care urmează să-și asume răspunderea în Parlament, Guvernul a intrat în ședință, pentru a și le însuși. Ilie Bolojan se întoarce acum în Parlament pentru a le asuma.

În timp ce le va prezenta în fața deputaților, Opoziția poate depune moțiune pe fiecare lege în parte. Deși ar putea depune cinci moțiuni, AUR a anunțat patru. Dacă în trei zile de la depunere, nu vor fi votate, legea se consideră adoptată, programul devenind obligatoriu pentru Executiv. Doar o cerere de reexaminare de la Cotroceni l-ar mai putea opri.

Măsurile asumate de Guvern

Taxele pe proprietate cresc cu 70%. Nu mai sunt scutite persoanele cu handicap.

Va fi impusă o taxă de 25 de lei pentru coletele care vin din afara UE, a căror valoare va fi sub 150 de euro.

Crește capitalul social pentru firme la 5.000 de lei. Toate vor trebui să aibă cont bancar și POS.

Magistrații vor fi obligați să iasă la pensie la 65 de ani, după o perioadă de tranziție de 10 ani. Valoarea pensiei nu va depăși 70% din venitul net.

Reforma companiilșor de stat. Reducerea numărului de membri din Consiliile de Administrație.

Guvernul a reintrodus impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro, asta după ce inițial eliminase acest impozit.

Impozitul pentru marile averi crește de la 0,3% la 0,9%, respectiv pentru casele care depășesc jumătate de milion de euro și pentru mașinile de peste 75.000.

Recent, Ilie Bolojan și-a exprimat frustrarea că trebuie să-și asume răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri.

”În momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci decât să ocupi un post acolo unde nu poţi să faci ce trebuie pentru ţara ta sau pentru comunitatea ta. (...) Acest lucru este valabil şi faptul că aceste proiecte care sunt destul de complexe se vede că nu pot fi asumate şi puse în practică decât prin asumarea răspunderii. Înseamnă că acest guvern se duce totdeauna cu mandatul pe masă. Deci problema nu este să stai pe un post unde, credeţi-mă, nu este uşor să faci această chestiune. Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe un astfel de post în condiţii în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situaţie” a afirmat prim-ministru în urmă cu 10 zile. Vezi aici mai mult

