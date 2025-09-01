Data publicării:

Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. ”Eu cu șase oameni nu pot lucra”

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Politica
demisie - Foto: Freepik
demisie - Foto: Freepik

Primarul unei comune limitrofe municipiului Iași stă cu demisia pe masă.

Primarul comunei Dobrovăţ, Cătălin Martinuş, aflată în zona metropolitană a municipiului Iaşi, a declarat că va demisiona din funcţie dacă va trebui să facă noi reduceri de personal într-o instituţie care funcţionează deja cu un aparat subdimensionat. 

Edilul afirmă că instituția funcționează doar cu  12 angajați, în timp ce alte administrații locale similare au dublu sau mai mult. 

”Eu, de exemplu, funcţionez cu 12. Spre deosebire de alte primării, cu aceleaşi dimensiuni, funcţionează cu 20 -25 de persoane. Dacă mie îmi ia 45% din personal, adică jumate, şi rămân cu şase oameni, îmi dau demisia şi plec acasă. Eu cu şase oamenii nu mai pot lucra. Am anunţat şi la partid (PSD - n.r) că îmi dau demisia şi trebuie să se pregătească de alegeri”, a declarat primarul, pentru Agerpres. 

Situată la aproximativ 20 de kilometri distanţă de municipiul Iaşi, comuna formată doar din localitatea Dobrovăţ are 2.128 de locuitori, conform recensământului din 2021. Primarul susţine că în realitate numărul locuitorilor este mult mai mare.

”Pe acte sunt 2.300, dar suntem în zona metropolitană şi mulţi dintre cei care şi-au făcut case, locuiesc aici dar nu sunt înregistraţi pentru că şi-au păstrat domiciliul şi buletinul în Iaşi. Aşa că obligatoriu trebuie să am contabil, să am asistent social, să am stare civilă, să am un casier. Sunt nişte reguli minime care trebuie îndeplinite. Să se stabilească în mod concret şi să ne spună exact 'Da, dom'le, astea sunt compartimentele obligatorii care trebuie să existe', şi să ne spună 'Vă încadraţi aici, ăsta e minimum de personal care să existe'. De exemplu, am doi oameni la gospodăria comunală, care fac deszăpeziri, care fac lucrări. Dacă dau afară unul dintre ei atunci ce fac cu utilajele cumpărate? Le vând şi nu mai facem nimic? Sunt de acord cu reducerile de personal, dar să le facă pe principii corecte, să ne permită funcţionarea. La o primărie cu 30 de angajaţi dacă dau afară 40-50%, asta înseamnă 14, 15, 16 oameni. Dar funcţionează. Eu cu şase nu mai pot funcţiona”, susţine edilul.

”Vin oameni să se căsătorească, să înregistreze un deces. La ce să renunţ?”


El a explicat că UAT-urile mici care au funcţionat cu grila de personal la minim acum riscă să nu îşi mai poată desfăşura activitatea dacă recurg încă o dată la reducerea de personal.

”Până să înceapă discuţia asta, s-a mers pe nişte grile care, de exemplu, ne permiteau să avem 24 de salariaţi. Am preferat să stau cu 12, pentru că nu aveam bani, am decis să facem economie şi să lucrăm cu minimum de personal. Adică am fost conştient de lucrurile astea. Păi acum mă depăşeşte totul. Mi se spune să reduc jumătate din personal. (...) Ar trebui să vină să şi să spună, 'uite, o primărie cu până la 3.000 de oameni poate funcţiona, nu ştiu, cu 10 angajaţi; până la 5.000 de oameni poate funcţiona cu 15. Şi tot aşa'. Şi ne încadrăm în numărul respectiv. Nu ştiu în altă parte, dar deja Prefectura ne-a impus, şi noi am dat, 10%. Acum dacă mai dăm 45% deja ajungem la o reducere de 55%. Nu mai am cu cine funcţiona, nu mai am cu ce să funcţionez. Nu mai am, pentru că nu ştiu cum să împart. Asistenţa socială este necesară, da? Sau ce facem? Nu uitaţi numai acum, în momentul de faţă, tot ce înseamnă depunerea cererilor pentru cererilor pentru cupoanele de energie le face asistenţa socială din localitate. Vorbim de sute de cereri. La Registrul Agricol, care lucrează în permanenţă. Este vorba şi de casierie. Trebuie sa facă cineva încasările şi depunerile. Trebuie să existe contabil, că fără el pleci acasă şi închizi primăria. Starea civilă este şi ea necesară. Vin oameni să se căsătorească, să înregistreze un deces. La ce să renunţ?”, afirmă Cătălin Martinuş.


”La Bucureşti câştigă de două sau trei ori pe atâta. De ce nu dau de afară de acolo?”


El recunoaşte necesitatea reducerilor de personal, dar "acolo unde trebuie".

"Corect, trebuie făcută reducerea. Eu o încurajez. Dar se discută în mod greşit şi la nivel de discuţie. Nu ştiu de ce discutăm numai despre astea 170.000-180.000 de posturi din primării, atâta vreme cât avem mult mai mulţi la nivel de regii, agenţii şi ministere. Iar ca şi salariu, la mine la primărie un om are trei mii, trei mii şi ceva de lei. La Bucureşti câştigă de două sau trei ori pe atâta. De ce nu dau de afară de acolo? Dacă dă unul de la afară, e ca şi cum ai dat trei de aici, de la noi din primării. Da, să facem reduceri, dar să le facem proporţional, să se ţinem cont din necesităţi, să stabilim nişte grile care să permite funcţionarea. O să vadă că sunt, din păcate, foarte multe unităţi care, într-adevăr, sunt supradimensionate care au de unde face reduceri de personal. E adevărat că aparatul de stat este supradimensionat. De ce nu se discută de Consiliile Judeţene, de ce nu dau afară din Prefecturi? Tot în amărâţi dau? Nu este corect modul în care se pune problema", a declarat Cătălin Martinuş.

Edilul atrage atenţia că "reducerea pe procent de personal nu înseamnă reducere şi în buget".

"Pentru că depinde de ce salarii are oamenii ăia pe care îi dai afară. Nu înseamnă dacă dai afară 45 la sută din personal vei face şi o reducere financiară de 45%. Dacă dai pe ăştia care au salarii mici, de fapt s-ar putea ca reducerea să fie de 20% şi să nu rezolvi mare lucru. Ei trebuie să facă nişte proiecţii. Ăsta e primul lucru de la care trebuie sa pornească. 'Bun, trebuie să facem reduceri la buget, care e cuantumul, care e salariul mediu, care e salariul în ministere, care e salariul în regii, în agenţii, în primării'. Şi tot aşa să facă o simulare în care să vadă unde se ajunge cu suma respectivă. Aşa ar trebuia să pornească, nu cum au pornit ei", afirmă primarul comunei Dobrovăţ.

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

