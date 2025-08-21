Premierul Bolojan, nemulțumit de situația din coaliție: Înseamnă că acest Guvern este tot timpul cu mandatul pe masă

Pentru a lămuri situația, Ilie Bolojan a declarat că nu și-a pus problema să demisioneze din fruntea Guvernului, dar condițiile în care stă pe postul de prim-ministru sunt sensibile.

”În momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci decât să ocupi un post acolo unde nu poţi să faci ce trebuie pentru ţara ta sau pentru comunitatea ta. (...) Acest lucru este valabil şi faptul că aceste proiecte care sunt destul de complexe se vede că nu pot fi asumate şi puse în practică decât prin asumarea răspunderii. Înseamnă că acest guvern se duce totdeauna cu mandatul pe masă. Deci problema nu este să stai pe un post unde, credeţi-mă, nu este uşor să faci această chestiune. Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe un astfel de post în condiţii în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situaţie” a afirmat prim-ministru, la Antena 1.



Ilie Bolojan a lansat și un avertisment cu privire la riscul de împotmolire.

"Dacă reuşim asta este bine şi lucrurile vor merge mai departe. Dacă nu, riscul să ne împotmolim este destul de mare. Aici nu e vorba de o persoană sau alta. Aici este vorba de stabilitate, de predictibilitate, pentru că, în afară de faptul că se schimbă o persoană sau alta, una din problemele pe care le-am avut în aceşti ultimi ani a fost că nu am fost consecvenţi, nu am fost perseverenţi să ducem lucruri până la capăt, să ne uităm pe termen lung, să mergem cu faza lungă, nu cu faza scurtă, să adoptăm politici pentru mulţi ani de acum înainte. Dacă vom înţelege aceste lucruri, indiferent cine va fi premier sau coaliţie, înseamnă că România va recupera mai repede şi vom avea condiţii mai bune. Dacă nu, vom continua aşa, un pas înainte doi înapoi sau invers", a punctat prim-ministrul.

