Ioana Dogioiu explică numirea sa la șefia radioului public. Decizia, validată prin memorandum confidențial

Noua procedură prin care Ioana Dogioiu a ajuns în Consiliul de Administrație al Radio România a fost confirmată oficial în urma unui memorandum confidențial, adoptat în ședința de guvern condusă de premierul Ilie Bolojan. Dogioiu a explicat că acest tip de documente sunt, de obicei, încadrate ca fiind confidențiale, iar modalitatea de aprobare respectă o practică veche a Executivului.

Întrebată la finalul ședinței de Guvern dacă numirea sa a fost într-adevăr formalizată printr-un astfel de document, ea a răspuns clar: „Da, a fost un memorandum, el este întotdeauna la zona de confidențiale, pentru că acolo sunt plasate acele memorandumuri. Dar da, a fost adoptat memorandumul în ședința de guvern”.

Dogioiu a insistat că această procedură nu reprezintă o excepție, ci o regulă standard:

„Întotdeauna memorandumurile de acest tip sunt confidențiale, fiind o cutumă care este mult dinainte să vin eu aici. De data asta eu fiind titulară, v-am spus că da, a fost adoptat acest mecanism”.

Discuțiile privind politica editorială a Radioului public

În centrul dezbaterii publice s-a aflat și temerea privind o potențială influență politică asupra politicii editoriale a Radio România. Pe acest subiect, Ioana Dogioiu a oferit asigurări că un membru al Consiliului de Administrație nu poate interveni în zona conținutului jurnalistic: „membrii Consiliului de Administrație (CA) nu au absolut nicio atribuție în privința politicii editoriale”.

Pentru a întări afirmația, Dogioiu a apelat la propria experiență profesională: „Și v-o spun, dacă vreți și din propria experiență, cât am lucrat în TVR, nu m-am întâlnit niciodată, eram editor general pe vremea aceea, nu m-am întâlnit niciodată cu vreun membru al Consiliului de Administrație. Membrii CA au cu totul altă treabă. Este vorba de strategii de dezvoltare, bugete, alte aspecte care nu au nicio legătură cu politica editorială”.

Controversele privind procedura de numire

Întrebările jurnaliștilor au vizat și criticile unor politicieni ai Coaliției, care au vorbit despre posibile nereguli în procesul de numire a Ioanei Dogioiu. Secretarul de stat a subliniat însă că procedura a fost complet acoperită juridic, fiind dublată de voturile Parlamentului:

„Pe partea de legalitate sau nelegalitate, țin să vă amintesc că a existat un vot individual în Comisiile reunite ale Parlamentului și apoi un vot în Plenul parlamentului. Deci dacă a existat sau nu o ilegalitate, cred că domnii parlamentari puteau s-o constate. În ceea ce privește memorandumul adoptat astăzi, el are o valoare de ratificare”, a completat aceasta.

Ea a precizat și că, între momentul validării în Parlament și ședința de joi, nu a existat nicio altă întrunire a Executivului: „Deci din punct de vedere juridic, al juriștilor Guvernului, nu este absolut nicio problemă”.

Cum justifică Guvernul Bolojan acest demers

Cabinetul condus de Bolojan a adoptat oficial memorandumul confidențial care atestă prezența Ioanei Dogioiu în CA al Radio România, document în care se menționează expres că numirea respectă legislația privind incompatibilitățile. Potrivit sursei citate de Gândul, procedura este permisă în situații excepționale, atunci când Guvernul aprobă direct includerea unui secretar de stat într-o astfel de funcție.

Memorandumul subliniază că această excepție este justificată prin necesitatea instalării unei conduceri profesioniste la Societatea Română de Radiodifuziune și pune accent pe administrarea responsabilă a patrimoniului instituției.

„Funcția de secretar de stat, funcția de subsecretar de stat și funcțiile asimilate acestora sunt INCOMPATIBILE cu exercitarea altei funcții publice de autoritate”, este menționat în document, fiind precizat că numirea este posibilă doar cu acordul Guvernului.

Profilul Ioanei Dogioiu și noul Consiliu de Administrație

În memorandumul adoptat, Ioana Dogioiu este prezentată drept un profesionist cu peste 30 de ani de experiență în presa din România — radio, televiziune și presă scrisă — atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Noul CA al Radio România a primit validarea Parlamentului cu 249 de voturi pentru și doar 4 împotrivă, Dogioiu fiind desemnată membru titular din partea Guvernului, conform Adevărul.

