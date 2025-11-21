€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Stiri Ioana Dogioiu explică numirea sa la șefia radioului public. Decizia, validată prin memorandum confidențial
Data actualizării: 15:57 21 Noi 2025 | Data publicării: 15:56 21 Noi 2025

Ioana Dogioiu explică numirea sa la șefia radioului public. Decizia, validată prin memorandum confidențial
Autor: Tiberiu Vasile

Ioana Dogioiu, numită la șefia radioului public Foto: gov.ro
 

Guvernul condus de Ilie Bolojan a confirmat numirea Ioanei Dogioiu în conducerea Radio România printr-un memorandum , document care validează procedura aprobată anterior în Parlament.

Noua procedură prin care Ioana Dogioiu a ajuns în Consiliul de Administrație al Radio România a fost confirmată oficial în urma unui memorandum confidențial, adoptat în ședința de guvern condusă de premierul Ilie Bolojan. Dogioiu a explicat că acest tip de documente sunt, de obicei, încadrate ca fiind confidențiale, iar modalitatea de aprobare respectă o practică veche a Executivului.

Întrebată la finalul ședinței de Guvern dacă numirea sa a fost într-adevăr formalizată printr-un astfel de document, ea a răspuns clar: „Da, a fost un memorandum, el este întotdeauna la zona de confidențiale, pentru că acolo sunt plasate acele memorandumuri. Dar da, a fost adoptat memorandumul în ședința de guvern”.

Dogioiu a insistat că această procedură nu reprezintă o excepție, ci o regulă standard:
„Întotdeauna memorandumurile de acest tip sunt confidențiale, fiind o cutumă care este mult dinainte să vin eu aici. De data asta eu fiind titulară, v-am spus că da, a fost adoptat acest mecanism”.

Discuțiile privind politica editorială a Radioului public

În centrul dezbaterii publice s-a aflat și temerea privind o potențială influență politică asupra politicii editoriale a Radio România. Pe acest subiect, Ioana Dogioiu a oferit asigurări că un membru al Consiliului de Administrație nu poate interveni în zona conținutului jurnalistic: „membrii Consiliului de Administrație (CA) nu au absolut nicio atribuție în privința politicii editoriale”.

Pentru a întări afirmația, Dogioiu a apelat la propria experiență profesională: „Și v-o spun, dacă vreți și din propria experiență, cât am lucrat în TVR, nu m-am întâlnit niciodată, eram editor general pe vremea aceea, nu m-am întâlnit niciodată cu vreun membru al Consiliului de Administrație. Membrii CA au cu totul altă treabă. Este vorba de strategii de dezvoltare, bugete, alte aspecte care nu au nicio legătură cu politica editorială”.

Controversele privind procedura de numire

Întrebările jurnaliștilor au vizat și criticile unor politicieni ai Coaliției, care au vorbit despre posibile nereguli în procesul de numire a Ioanei Dogioiu. Secretarul de stat a subliniat însă că procedura a fost complet acoperită juridic, fiind dublată de voturile Parlamentului:

„Pe partea de legalitate sau nelegalitate, țin să vă amintesc că a existat un vot individual în Comisiile reunite ale Parlamentului și apoi un vot în Plenul parlamentului. Deci dacă a existat sau nu o ilegalitate, cred că domnii parlamentari puteau s-o constate. În ceea ce privește memorandumul adoptat astăzi, el are o valoare de ratificare”,  a completat aceasta.

Ea a precizat și că, între momentul validării în Parlament și ședința de joi, nu a existat nicio altă întrunire a Executivului: „Deci din punct de vedere juridic, al juriștilor Guvernului, nu este absolut nicio problemă”.

Cum justifică Guvernul Bolojan acest demers

Cabinetul condus de Bolojan a adoptat oficial memorandumul confidențial care atestă prezența Ioanei Dogioiu în CA al Radio România, document în care se menționează expres că numirea respectă legislația privind incompatibilitățile. Potrivit sursei citate de Gândul, procedura este permisă în situații excepționale, atunci când Guvernul aprobă direct includerea unui secretar de stat într-o astfel de funcție.

Memorandumul subliniază că această excepție este justificată prin necesitatea instalării unei conduceri profesioniste la Societatea Română de Radiodifuziune și pune accent pe administrarea responsabilă a patrimoniului instituției.

„Funcția de secretar de stat, funcția de subsecretar de stat și funcțiile asimilate acestora sunt INCOMPATIBILE cu exercitarea altei funcții publice de autoritate”, este menționat în document, fiind precizat că numirea este posibilă doar cu acordul Guvernului.

Profilul Ioanei Dogioiu și noul Consiliu de Administrație

În memorandumul adoptat, Ioana Dogioiu este prezentată drept un profesionist cu peste 30 de ani de experiență în presa din România — radio, televiziune și presă scrisă — atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Noul CA al Radio România a primit validarea Parlamentului cu 249 de voturi pentru și doar 4 împotrivă, Dogioiu fiind desemnată membru titular din partea Guvernului, conform Adevărul.

CITEȘTE ȘI: Bolojan i-a trasat sarcinile vicepremierului Oana Gheorghiu
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guvern
bolojan
Ioana Dogioiu
radioul public
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Victor Negrescu, dezvăluirile zilei din PE. Ce se întâmplă la Bruxelles afectează direct România
Publicat acum 21 minute
Plan de pace cu Rusia: Zelenski și liderii europeni cer garanții pentru Ucraina și Europa
Publicat acum 28 minute
Bolojan, răspuns pentru DC News. Spune dacă își dă demisia în cazul eșecului reformei pensiilor speciale / video
Publicat acum 56 minute
România ar putea primi 60 de miliarde de euro în bugetul UE 2028-2034
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Ce se întâmplă cu pensiile magistraților și vârsta de pensionare. Anunțul zilei de la Guvern / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 52 minute
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 20 Noi 2025
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close