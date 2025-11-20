OUG privind reforma Romsilva, aprobată de Guvern. Controalele video, printre schimbări

Guvernul României a aprobat joi, 20 noiembrie, Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Codului Silvic și a Statutului personalului silvic, un act normativ necesar pentru reforma sistemului forestier și pentru îndeplinirea jalonului 24 din PNRR, aferent Componentei 2 – Păduri și biodiversitate.

Noul cadru legislativ permite demararea reorganizării Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și oferă instrumentele necesare profesionalizării managementului forestier, creșterii transparenței și consolidării mecanismelor de control, potrivit unui comunicat emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Ce prevede reorganizarea Romsilva

"Reforma adoptată introduce expres evaluarea anuală a indicatorilor de performanță pentru toate funcțiile de conducere din Romsilva și din ocoalele silvice de stat și de regim, în locul evaluării punctuale la final de mandat. Evaluarea anuală permite monitorizarea continuă a rezultatelor, intervenția rapidă în caz de neperformanță și aplicarea acelorași criterii pentru toate structurile.

Totodată, procedura de selecție prin concurs devine unitară și transparentă, incluzând atât probă scrisă, cât și interviu înregistrat audio-video, care va fi publicat ulterior, pentru o transparență sporită. Noile reglementări stabilesc și criterii stricte de profesionalism, vechime și integritate pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

Filmările și fotografiile devin probe

OUG-ul aprobat astăzi include și măsuri orientate către creșterea capacității operaționale și a siguranței personalului silvic. În activitățile de control se introduc mijloace foto-audio-video, înregistrările constituind mijloace de probă valabile și oferind protecție suplimentară personalului în situații cu risc ridicat.

Parcul auto și de utilaje al Romsilva va fi gestionat printr-o aplicație informatică dotată cu monitorizare GPS și sonde litrometrice, o măsură care reduce risipa, crește transparența și contribuie la utilizarea eficientă a resurselor.

Reglementările clarifică și activitățile economice suplimentare pe care Romsilva le poate desfășura, acestea fiind permise doar dacă respectă criterii de eficiență economică, astfel încât veniturile să acopere cel puțin costurile.

De asemenea, sunt introduse dispoziții tranzitorii realiste pentru amenajamentele silvice, permițând trecerea etapizată la perioada de valabilitate de 20 de ani și, în același timp, evitând blocarea procesului de elaborare.

Prin ansamblul modificărilor aprobate, OUG-ul creează un cadru coerent pentru aplicarea unitară a legii, profesionalizarea conducerii structurilor silvice, modernizarea proceselor administrative și pregătirea reorganizării Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Implementarea acestor măsuri contribuie la îmbunătățirea guvernanței forestiere în România și la respectarea angajamentelor asumate prin PNRR, evitând riscurile juridice și financiare asociate întârzierii reformei", transmite Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în comunicatul de presă.