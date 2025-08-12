Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA

Fostul director Romsilva Teodor Țigan, care a luat un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, apoi s-a reangajat și a primit cumulat și pensie, și salariu, a ajuns în atenția Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a înaintat denunțul primit la finalul lunii iunie către DNA spre soluționare.

Teodor Ţigan s-a pensionat în anul 2023 şi a beneficiat de un bonus uriaș la pensionare, potrivit contractului colectiv de muncă. Apoi, s-a reangajat în funcţia de director la Direcţia Silvică (DS) Arad.

Vezi și - Directorul Romsilva, care a încasat prima de 100.000 de euro la pensionare, s-a reangajat... șef. Suma imensă pe care o încasează acum

Ce avere are

Potrivit celei mai recente declarații de avere, care a fost depusă în luna martie 2025, Teodor Țigan deține, în județul Arad, cinci terenuri agricole și cinci terenuri intravilane. El mai are cinci apartamente în același județ și unul în Bihor, dobândit în 2024.

De asemenea, Teodor Țigan are trei case de locuit în Arad și două mașini, un Suzuki din 2005 și un Mercedes din 2020, împreună cu bijuterii de aur cu o valoare de aproximativ 50.000 de euro.

Fostul director general al Romsilva are un cont bancar cu 10.000 de euro, dar și o datorie scadentă în 2025 de 50.000 de dolari.

În 2024, Teodor Țigan a mai câștigat 197.690 de lei, respectiv aproape 40.000 de euro, din salariul de director. Practic, el avea un salariu lunar de aproape 3.300 de euro lunar. La această sumă, se cumula și pensia primită lunar de aproape 2.400 de euro. Per total, în anul 2024, el a primit o pensie 145.213 de lei.

Mai mult, el a încasat, în 2024, și suma 22.500 de lei, adică 4.500 de euro, din produse agricole.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News