Noul director Romsilva a fost desemnat. Cine este Jean Vișan

Autor: Andreea Deaconescu
Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a decis, în cadrul ședinței desfășurate marți, 26 august, numirea lui Jean Vișan în funcția de director general provizoriu. Mandatul acestuia are o durată de cinci luni și a fost obținut în urma unei proceduri de selecție organizate de Consiliu, potrivit comunicatului de presă remis.

Procesul de recrutare a început pe 11 august, odată cu publicarea anunțului și a metodologiei de selecție. Potrivit Romsilva, interesul a fost ridicat: 25 de persoane s-au înscris în competiție, însă doar 17 dintre acestea au îndeplinit condițiile impuse și au fost declarate eligibile. Candidații admiși au trecut printr-o etapă de interviuri, derulate de către membrii Consiliului de Administrație, pe parcursul mai multor zile. În final, în urma evaluărilor, a fost stabilit clasamentul în care Vișan s-a situat pe primul loc.

Noul director provizoriu al Regiei are 48 de ani și o carieră solidă în domeniul silvic, potrivit comunicatului de presă. Este absolvent al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov, promoția 2001, iar în 2017 a obținut titlul de doctor în silvicultură.

Jean Vișan, captură din propriul CV

Parcursul său profesional a început la Ocolul Silvic Vintilă Vodă și a continuat la Direcția Silvică Buzău, unde a ocupat diferite poziții. Din 2006, Vișan a avansat în structurile centrale ale Romsilva, ocupând funcții de execuție și conducere. Printre acestea se numără rolul de șef al Serviciului Investiții – Mecanizare și cel de director al Direcției Regenerare – Dezvoltare. De asemenea, în anul 2020 a condus timp de șase luni Direcția Silvică Buzău.

Pe lângă experiența practică, noul director deține și mai multe certificări, inclusiv în domeniul proiectării și executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, în managementul achizițiilor publice, dar și în prevenirea și combaterea corupției.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează în prezent aproximativ 4,2 milioane de hectare de păduri aflate în proprietatea publică a statului, dar și suprafețe gestionate pe baza unor contracte de administrare.

Noul director Romsilva a fost desemnat. Cine este Jean Vișan
26 aug 2025, 19:09
