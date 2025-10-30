Oana Gheorghiu, primul mesaj după preluarea mandatului de viceprim-ministru

Oana Gheorghiu, noul vicepremier în Guvernul Bolojan, a transmis primul mesaj după învestirea în funcție. Aceasta a depus, joi, jurământul în fața președintelui Nicușor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni.

„Bun-găsit! Sunt Oana Gheorghiu și, de astăzi, sunt viceprim-ministru în Guvernul României”, și-a început aceasta discursul.

Oana Gheorghiu: „Vin cu experiența lucrului făcut la firul ierbii”

„Am luat mandatul de reformă, digitalizare, debirocratizare cu credința că, împreună cu echipa prim-ministrului Ilie Bolojan, vom putea simplifica viața cetățeanului. Sunt lucruri care afectează viața noastră, a tuturor. Și am încrede că vom putea schimba felul în care cetățeanul percepe instituțiile publice.

Între cetățean și instituțiile publice există o lipsă de încredere, care vine din felul în care comunicăm, din felul în care se întâmplă lucrurile la nivelul instituțiilor publice.

Vin cu experiența lucrului făcut la firul ierbii. Îmi doresc să contribui la schimbare, la modul în care cetățeanul percepe și simte relația cu statul român. Vin cu experiența de a construi și am convingerea că, împreună, putem să facem țara asta mai bună”, a spus Oana Gheorghiu.

Obiectivele mandatului Oanei Gheorghiu

În continuarea discursului, noul viceprim-ministru al Guvernului și-a prezentat obiectivele, spunând că va încerca să readucă încrederea cetățenilor în instituțiile statului.

În acest mandat, voi face tot ce ține de mine pentru a simplifca viața cetățeanului. Știu că fiecare om din țara asta își dorește să trăiască mai bine. Noi toți ne dorim o Românie mai bună. Și mai știu că doar împreună putem face asta! Cred în România, cred în șansa noastră de a avea o viață mai bună. Avem resursele, energia. Ne lipsește doar încrederea! Încrederea că statului chiar îi pasă de noi. Și poate că și încrederea statului că cetățenii, cândva, vor avea încredere-n el.

Suntem puternici atunci când ne unim și cred că asta pot să aduc în această echipă. Rolul meu aici este să ajut și să pun umărul la a construi această încredere. Experiența mea de lucru, la firul ierbii, cu oamenii care au nevoi - Cred în șansa noastră, cred în România și cred că, împreună, putem să schimbăm lucrurile”, a mai spus viceprim-ministrul.

„Vă mulțumesc pentru susținere, încredere și pentru că încă sperați în România”, a încheiat aceasta.