Data publicării: 10:32 30 Oct 2025

Oana Gheorghiu a depus jurământul în fața lui Nicușor Dan / video+foto
Autor: Ioan-Radu Gava

INSTANT_DEPUNERE_JUR_OANA_GHEORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Joi dimineață, Oana Gheorghiu a depus jurământul pentru funcția de vicepremier la Palatul Cotroceni.

Oana Gheorghiu, noul viceprim-ministru în Guvernul Bolojan, a depus joi jurământul de învestitură în fața președintelui Nicușor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni.

La eveniment au luat parte premierul Ilie Bolojan, dar și consilieri prezidențiali.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Oana Gheorghiu
nicusor dan
vicepremier
guvernul bolojan
