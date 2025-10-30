Oana Gheorghiu a depus jurământul în fața lui Nicușor Dan / video+foto

Joi dimineață, Oana Gheorghiu a depus jurământul pentru funcția de vicepremier la Palatul Cotroceni.
Oana Gheorghiu, noul viceprim-ministru în Guvernul Bolojan, a depus joi jurământul de învestitură în fața președintelui Nicușor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni.
La eveniment au luat parte premierul Ilie Bolojan, dar și consilieri prezidențiali.
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
