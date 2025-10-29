€ 5.0844
Data actualizării: 11:31 29 Oct 2025 | Data publicării: 10:38 29 Oct 2025

Când emoţiile preiau scaunul de vicepremier. Oana Gheorghiu, reacţie inconsecventă în plină criză
Autor: Ioan-Radu Gava

oana gheorghiu Foto: Agerpres
 

Oana Gheorghiu, propunerea de vicepremier a lui Ilie Bolojan, a transmis un mesaj.

Oana Gheorghiu, propunerea de vicepremier a lui Ilie Bolojan, a tranmsis un mesaj, mierucri dimineață, în care spune că postările sale de pe Facebook nu angajează Statul Român sau Guvernul României. Marți seară, liedrul PSD Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să retragă propunerea acesteia, pentru a nu „lovi în interesele strategice ale României“.

„Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României.

Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare.

Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment“, spune Oana Gheorghiu.

CITEȘTE ȘI               -             Liberalii, luați prin surprindere de numirea Oanei Gheorghiu. Elena Cristian: Bombăneau în barbă - de unde a apărut?

Oana Gheorghiu regretă cele scrise pe Facebook

Ea regretă acum cele scrise despre Donald Trump și JD Vance și spune că, dacă ar da timpul înapoi, nu ar mai scrie „în aceiași termeni“, iar dacă va fi numită vicepremier va susține relația cu Administrația Trump.

„Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică.

Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA.

Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump“, conchide Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu
vicepremier
guvernul bolojan
donald trump
jd vance
