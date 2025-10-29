€ 5.0829
Data publicării: 20:15 29 Oct 2025

Salariul minim rămâne neschimbat în 2026. Premierul Bolojan face anunțul
Autor: Tiberiu Vasile

instant_guvern_conf_bolojan_006_inquam_photos_octav_ganea_12187200 Inquam Photos/ Octav Ganea
 

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri că salariul minim brut va rămâne neschimbat în 2026. Decizia a fost comunicată în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

Guvernul a anunțat că salariul minim nu va crește anul viitor, rămânând la nivelul din 2025. Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri această decizie partenerilor de dialog, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

Potrivit comunicatului oficial, Bolojan a explicat că, deși persoanele cu salarii mici resimt cel mai puternic creșterea costului vieții, majorarea salariului minim în 2026 ar provoca efecte în cascadă asupra altor salarii, contribuții și indemnizații, afectând bugetul public.

„Chiar dacă Guvernul a decis plafonarea salariilor din sectorul public pentru anul viitor, o creștere a salariului minim va antrena automat o creștere a mai multor salarii din sectorul public, creștere pe care România nu și-o permite anul viitor”, se arată în document.

Orice majorare neconectată la productivitate ar putea alimenta inflația

Executivul subliniază că productivitatea muncii a crescut în 2025 cu 5%, însă salariile au înregistrat deja un avans de peste 9%. Orice majorare neconectată la productivitate ar putea alimenta inflația, afectând mai ales angajații cu venituri mici.

În plus, diferențele regionale de salarizare fac ca o creștere uniformă a salariului minim să fie riscantă, putând conduce la pierderea locurilor de muncă în zonele mai sărace, în special în mediul rural și în orașele mici.

Analizele economice indică astfel că este foarte probabil ca salariul minim brut pe țară garantat în plată să rămână neschimbat și în 2026. Consultările vor continua în zilele următoare, urmând ca Guvernul să ia o decizie finală până la sfârșitul lunii noiembrie.

CITEȘTE ȘI: Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu

salariu
salariu minim 2026
ilie bolojan
