Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu

Acesta atrage atenţia asupra faptului că, dacă România ar renunţa total la împrumuturi, nu şi-ar mai permite plata salariilor din sectorul bugetar.

"Când un sistem care vrea să îşi conserve nişte avantaje s-a predat? Doar atunci când i-am minţit pe oameni că facem reforme şi am înlocuit reforma adevărată cu o minciună de tip electoral. E evident că aceste lucruri nu se fac cu aplauze. Dacă nu vom adopta legislaţie care să facă reformă în administraţia locală sau centrală, în luna noiembrie, nu mai putem pune în practică această legislaţie înainte de legea bugetului. Îmi voi face datoria să îi conving pe colegii noştri. Nu avem bani, da? Să propui tot felul de soluţii să repartizezi banii pe care nu îi ai, să te împrumuţi cu dobânzi enorme, asta ştie toată lumea. Dar cum faci economii... să ştiţi că nu e mare entuziasm.

Am discutat de mai multe ori că ne trebuie bani pentru cofinanţări, etc. Am discutat deschis. Am întrebat de unde putem face economii şi eu sunt de acord ca economiile făcute să le ducem acolo. Pentru că şi eu vreau să susţinem investiţiile. A venit cineva să îmi spună cum se fac economii? Dacă cineva are soluţii bune, să vină să le anunţe, şi dacă sunt fezabile poate să îşi asume orice fel de poziţie. Dar noi nu mai avem ce împărţi, pentru că banii îi împrumutăm.

E bine ca oamenii să înţeleagă despre ce e vorba. Creditele luate de România într-un an sunt de 30 de miliarde de euro. Adică 150 de miliarde de lei. Atât e valoarea salariilor din sectorul public. Dacă anul viitor, spre exemplu, România nu ar mai lua niciun fel de împrumut, nu îşi poate plăti niciun salariu. Atât de serioasă e situaţia. Măsurile luate, pachetul 1 şi pachetul 2, ne-au salvat. Nu ne-au suspendat fondurile europene şi ne-au întărit relaţia cu creditorii. Bolojan poate pleca, oricine poate pleca şi veni, dar nu există alte soluţii decât să facem aceste lucruri pentru ţara noastră. Nu e comod, dar nu avem altă posibilitate, pentru că tot noi am generat, într-o formă sau alta, aceste situaţii", a declarat Ilie Bolojan la Digi24.