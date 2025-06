Agitație în Parlament, la avizarea candidaților la funcția de judecător CCR. Dan Tanasă (AUR): Aţi înnebunit complet

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a avizat favorabil, marţi, candidaturile deputatei Verginia Vedinaş (S.O.S. România) şi a preşedintelui CNCD Asztalos Csaba (UDMR) pentru un post de judecător al Curţii Constituţionale, care va rămâne vacant în urma expirării mandatului lui Varga Attila.



Candidatura fostului magistrat Lăcrămioara Axinte, propusă de AUR, a primit aviz negativ din partea membrilor comisiei.



În timpul dezbaterii, deputatul AUR Dan Tanasă a criticat candidatura lui Asztalos Csaba, susţinând că acesta a susţinut autonomia Ţinutului Secuiesc şi că are cetăţenia maghiară. "Aţi înnebunit complet", a spus Tanasă, menţionând că îl cunoaşte pe acesta şi ştie că detestă România.



"Am o singură cetăţenie, cea română, o am de la naştere", a replicat Asztalos Csaba, care a respins toate acuzaţiile.



Avizul este consultativ, plenul Camerei Deputaţilor urmează să decidă prin vot tot marţi care dintre candidaţi va ocupa această funcţie.



În 11 iunie, Curtea Constituţională a României (CCR) a informat conducerea Camerei Deputaţilor privind expirarea în data de 12 iulie a mandatului judecătorului Varga Attila.

Aviz favorabil și pentru Mihai Busuioc

Comisia juridică a Senatului i-a avizat favorabil, marţi, pe toţi candidaţii audiaţi pentru funcţia de judecător al Curţii Constituţionale, urmând ca plenul să decidă prin vot cine va fi numit.



Candidaţii înscrişi şi audiaţi sunt: Mihai Busuioc (din partea grupului senatorial PSD), senatorul PNL Cristian Niculescu Ţâgârlaş (candidatură independentă), Rodica Cuşnir (din partea grupului senatorial SOS România) şi Adina Petrescu (din partea grupului senatorial AUR).



Plenul Senatului va numi, luni, un judecător la Curtea Constituţională.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News