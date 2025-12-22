€ 5.0881
|
$ 4.3364
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0881
|
$ 4.3364
 
DCNews Politica Și a doua moțiune simplă, respinsă: Ultimă oră! Scandal AUR - USR în Parlament: Circari de doi lei vs. Ipocriții de la AUR
Data actualizării: 18:12 22 Dec 2025 | Data publicării: 16:26 22 Dec 2025

Și a doua moțiune simplă, respinsă: Ultimă oră! Scandal AUR - USR în Parlament: Circari de doi lei vs. Ipocriții de la AUR
Autor: Roxana Neagu

Stelian Ion, scandal în Parlament/ captură video Stelian Ion, scandal în Parlament/ foto captură video
 

AUR a depus două moțiuni simple, care se votează acum, în Parlament, unde a izbucnit un nou conflict între partide.

AUR a depus două moțiuni simple: una împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, a doua împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu. 

Votul s-a dat acum în Parlament. Moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției tocmai a fost respinsă. Urmează votul pentru moțiunea împotriva ministrului de Interne. Și a doua moțiune a picat în Senat. S-au înregistrat 31 de voturi ”pentru” şi 51 de voturi ”împotriva” moțiunii simple care-l viza pe ministrul de Interne. 

În contextul votului pe moțiunile simple, în Camera Deputaților a izbucnit un conflict între George Simion, liderul AUR, și Stelian Ion, deputat USR. 

Contre Stelian Ion - George Simion

Vorbind despre situația din Justiție, George Simion a declarat, în fața Parlamentului,  cu referire la USR, că  ”măștile au căzut, acești circari de doi lei nu vor independența justiției, vor să controleze justiția pe mai departe, eventual cu domnul Coldea la butoanele coridoarelor”. Declarația sa nu a rămas fără răspuns. Steliaj Ion a venit cu ”o replică pentru ipocriții de la AUR, care vorbesc despre justiție- nu votăm această așa-zisă moțiune pentru că ocolește problema principală. Dumneavoastră susțineți rețeaua ocultă și ilegitimă din justiție, a Liei Savonea, de-asta nu votăm, să vă fie foarte clar”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

motiune simpla
aur
ministrul justitiei
ministrul de interne
vot parlament
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Ordonanța Trenuleț 2025, pregătită de Guvern. Principalele măsuri pentru români, în 2026
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Carrefour deschide magazinul Express cu numărul 200. Cum arată magazinul personalizat pe nevoile fiecărei comunități
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Cum să folosești corect hârtia de copt, cu partea lucioasă sau partea mată în sus
Publicat acum 1 ora si 39 minute
O masă de grăsime de 100 de tone, găsită în canalizarea din estul Londrei
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Nicușor Dan, pentru Politico: Trump a schimbat lumea. Europa este prea slabă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 20 Dec 2025
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
Publicat acum 5 ore si 1 minut
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 20 Dec 2025
Atacurile Rusiei în Ucraina ar putea înceta cu o condiție, anunță Putin. Zelenski, răspuns fulger
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close