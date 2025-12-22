Și a doua moțiune simplă, respinsă: Ultimă oră! Scandal AUR - USR în Parlament: Circari de doi lei vs. Ipocriții de la AUR

AUR a depus două moțiuni simple: una împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, a doua împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

Votul s-a dat acum în Parlament. Moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției tocmai a fost respinsă. Urmează votul pentru moțiunea împotriva ministrului de Interne. Și a doua moțiune a picat în Senat. S-au înregistrat 31 de voturi ”pentru” şi 51 de voturi ”împotriva” moțiunii simple care-l viza pe ministrul de Interne.

În contextul votului pe moțiunile simple, în Camera Deputaților a izbucnit un conflict între George Simion, liderul AUR, și Stelian Ion, deputat USR.

Contre Stelian Ion - George Simion

Vorbind despre situația din Justiție, George Simion a declarat, în fața Parlamentului, cu referire la USR, că ”măștile au căzut, acești circari de doi lei nu vor independența justiției, vor să controleze justiția pe mai departe, eventual cu domnul Coldea la butoanele coridoarelor”. Declarația sa nu a rămas fără răspuns. Steliaj Ion a venit cu ”o replică pentru ipocriții de la AUR, care vorbesc despre justiție- nu votăm această așa-zisă moțiune pentru că ocolește problema principală. Dumneavoastră susțineți rețeaua ocultă și ilegitimă din justiție, a Liei Savonea, de-asta nu votăm, să vă fie foarte clar”.