Senatul adoptă proiectul pentru protecția victimelor violenței domestice

Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede, printre altele, că durata inițială pentru care a fost dispus ordinul de protecție provizoriu să fie prelungită de drept până la soluționarea în primă instanță a cererii pentru emiterea ordinului de protecție, precum și majorarea pedepselor pentru încălcarea ordinului de protecție, în cazul agresorilor care au mai comis anterior astfel de fapte. S-au înregistrat 120 de voturi pentru, potrivit Agerpres.

Ce se schimbă

Propunerea legislativă modifică și completează, în acest sens, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Potrivit proiectului, „în situația înaintării ordinului de protecție provizoriu (...), durata inițială pentru care a fost dispus se prelungește, de drept, până la soluționarea în primă instanță a cererii pentru emiterea ordinului de protecție”.

„Procurorul comunică acest lucru de îndată unității de poliție care a înaintat ordinul de protecție provizoriu, care ia măsuri pentru informarea imediată a persoanelor ce făceau obiectul acestuia”, prevede actul normativ.

Victima nu mai poate renunța la ordinul de protecție

De asemenea, prin acest proiect se abrogă articolul 43, care prevede posibilitatea ca victima să renunțe la judecarea cererii pentru emiterea ordinului de protecție atunci când cererea este introdusă în numele victimei de procuror, de reprezentantul autorității sau structurii competente la nivelul unității administrativ-teritoriale, cu atribuții în materia protecției victimelor violenței domestice, ori de reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, acreditați conform legii.

Proiectul mai stabilește majorarea pedepselor pentru încălcarea ordinului de protecție, în cazul agresorilor care au mai comis anterior astfel de fapte.

„Dacă faptele (...) sunt săvârșite de o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție sau prin ordinul de protecție provizoriu, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate”, prevede actul normativ.

La expirarea duratei măsurilor de protecție, persoana protejată, instituțiile și persoanele abilitate pot solicita un nou ordin de protecție, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecție, viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea persoanei protejate i-ar fi puse în pericol.

Când nu mai poate fi retrasă plângerea penală

În cazul în care nu există o evaluare a riscului de recidivă realizată potrivit competențelor de către un serviciu de probațiune, instanța va efectua o evaluare întemeiată pe probele din dosarul cauzei, mai stabilește proiectul.

Totodată, actul normativ mai prevede eliminarea posibilității retragerii plângerii penale în cazurile de loviri sau vătămare corporală din culpă asupra unui membru de familie.

„În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 din Codul Penal, săvârșite asupra unui membru de familie, retragerea plângerii penale nu produce efecte”, se arată în textul proiectului.

Beneficiile modificărilor

Senatoarea USR Ana-Cynthia-Ioana Păun a declarat că proiectul „aduce mai multă coerență în protejarea victimelor violenței domestice, clarifică procedurile legate de ordinele de protecție și întărește răspunsul statului în fața agresiunii”.

„Este o completare absolut firească a unui cadru legislativ pe care îl construim treptat cu fiecare inițiativă, care pune siguranța înaintea birocrației. Acest proiect, împreună cu celelalte proiecte pe care le-am inițiat la rândul meu, împreună cu colegii din USR, pornesc din aceeași convingere că statul trebuie să aibă toate pârghiile legale pentru a acționa rapid și decisiv pentru fiecare viață salvată, fiecare victimă protejată”, a afirmat Păun.

Senatorul POT Gheorghe Vela a subliniat că proiectul „consolidează din nou cadrul legal privind protecția victimelor violențe domestice și asigură măsuri mai rapidă mai ferme și mai eficiente de intervenție”.

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a spus că violența domestică este un flagel care, în forma sa extremă, duce la moarte, menționând că peste 40 de femei au fost ucise doar anul acesta și că este datoria legiuitorilor să asigure cadrul legal care să ofere o protecție cât mai mare victimelor și să descurajeze cât mai mulți agresori.

„Această lege este urmare a recomandărilor primite de la Avocatul Poporului și este un pas concret către o Românie care protejează, nu doar constată”, a mai menționat Stoiciu.

Senatorul din grupul Pace - Întâi România, Liviu-Iulian Fodoca, a afirmat că realitatea arată că, deși sute de agresori poartă brățări electronice, fenomenul continuă să crească.

„După 35 de ani e timpul ca statul român să nu mai reacționeze doar la durere, ci să construiască prevenție, echilibru și respect în fiecare familie. Doar printr-un efort comun legislativ, educațional și social vom reuși să diminuăm acest flagel care distruge destine, copii și viitorul țării”, a spus Fodoca.

Președinta Comisiei speciale România fără violență domestică, liberala Alina Gorghiu, a declarat că modificările adoptate duc la „întărirea protecției reale” a victimelor și la închiderea „portițelor legale care îi favorizau pe agresori”.

„Este un pas important înainte - un semnal clar că vocea victimelor se aude în Parlament, iar legile României se schimbă pentru a le oferi protecție reală și sprijin concret”, a transmis Alina Gorghiu, într-un comunicat.

Ea a precizat că proiectul a fost elaborat în cadrul Comisiei speciale comune România fără violență domestică și a avut la bază realitățile dure din teren, semnalate de specialiști, instituții și organizațiile care lucrează zilnic cu victimele.

„Prin aceste modificări, întărim protecția reală a victimelor, închidem portițele legale care îi favorizau pe agresori și aducem legea în acord cu realitatea și cu standardele europene privind protecția victimelor violenței domestice. Este un pas ferm spre o Românie în care instituțiile acționează rapid, coerent și solidar pentru siguranța celor vulnerabili”, a menționat Gorghiu.

Aceasta a mai spus că va continua să susțină aceste modificări până la finalul procesului legislativ, pentru ca ele să devină lege cât mai curând. „Pentru că fiecare femeie, fiecare copil, fiecare victimă a violenței domestice merită protecție, sprijin și o voce care să fie auzită”, a transmis Alina Gorghiu.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este decizională.