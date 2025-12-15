Moțiunea împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată. Replici tăioase în Parlament

Update7: Ministrul Mediului rămâne în funcție

Ministrul Mediului va rămâne însă în funcție, deoarece miniștrii nu pot fi demiși prin moțiuni simple depuse de parlamentari.

Update6 : Moțiunea a fost adoptată

Prezenți: 118

Pentru: 74

Contra: 43

Abțineri: 1

Nu votez: 0

Update5 : Diana Buzoianu acuză „incompetenţa locală”

Situaţia de la Paltinu a fost foarte gravă, iar 100.000 de oameni au rămas fără apă din cauza incompetenţei unor oameni puşi la nivel local tot de către cei care astăzi strigă "Demisia", a afirmat, luni, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, la dezbaterile din Parlament pe marginea moţiunii simple de cenzură la adresa sa.

"A fost o situaţie foarte gravă la Paltinu. 100.000 de oameni au rămas fără apă din cauza incompetenţei unor oameni puşi la nivel local, tot de către cei care astăzi strigă "Demisia". Aceste situaţii au fost menţionate public. Documentele au fost făcute publice, pentru că transparenţa nu se declamă, transparenţa se practică. Raportul preliminar al Corpului de control a fost trimis inclusiv la Parchet. Am ieşit public, inclusiv la ora Guvernului, şi am spus toată cronologia şi toate documentele. Ceea ce evită complet această moţiune este să spună că există, totuşi, structuri operative la nivel local care au venit cu acest calendar de coborâre a apei în lacul Paltinu. Ele au venit cu analiza de riscuri, au venit şi cu garanţii. Ce uită să spună această moţiune este că aceste autorităţi operative de la nivel local au venit în mai multe şedinţe să spună că nu există riscul cu privire la alimentarea populaţiei cu apă. Ce uită această moţiune să spună este că ministrul Mediului, Ministerul Mediului, nu a fost avertizat nici măcar după ore întregi, după ce apa a fost oprită la nivel local. Şi dacă l-ar fi informat, era treaba lor să vină cu soluţii, pentru că de aia sunt directori puşi, de aia au bugete, de aia au aşa salarii serioase, de aia au spatele politic asigurat de către partide care, astăzi, se prefac că nu mai ştiu de unde au venit directorii ăia", a spus Buzoianu.

Potrivit şefei de la Mediu, nu există niciun Ordin al ministrului de începere a acestor lucrări, pentru că nu există în atribuţia ministrului Mediului să dea ordin de începere a lucrărilor.

"Ştiţi la fel de bine că aceste lucrări au fost începute cu ordinul lor de începere la nivel local, pentru că aia este atribuţia autorităţilor de la nivel local, din subordinea Ministerului Mediului. Adevărul de fond este că politicienii care au depus această moţiune nu caută soluţii, ci sunt nişte demagogi care vin şi spun că sinecurismul poate să fie ridicat la nivel de politică de stat, iar eu nu pot să fiu de acord cu asta. Nu pot să nu văd şi cred că nicio ţară întreagă nu poate să se prefacă că nu vede că, la nivel local, de când am venit la Ministerul Mediului, am scos la iveală întregi autorităţi care au fost acaparate ani de zile, au făcut imposibil să mai fie făcută orice fel de lucrare la nivel local. Pentru că oamenii care conduc aceste lucrări, oamenii care conduc aceste autorităţi au în spatele lor numai susţinere politică, nimic pe fond, nimic pe cunoştinţe, nimic experienţă, nimic echipe, dar au foarte mulţi bani. Moţiunea cere un vot de blam, zice că ar fi nevoie de demisia mea. Ştiu că pentru unii ar fi foarte confortabil ca omul care a venit şi a spus ajunge, verificăm, schimbăm, reformăm, fix ăsta să plece... Eu vă spun un singur lucru: voi continua curăţenia, voi continua reformele şi atâta timp cât voi rămâne la Ministerul Mediului, nimeni n-o să poată să mă şantajeze cu funcţia pentru că nu le convine lor că zboară oamenii lor incompetenţi din funcţii de la nivel local", a transmis Diana Buzoianu.

Update4 : Ședința în plen a Senatului României din 15 decembrie 2025

"Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru Buzoianu. Am greșit profund când am comparat-o cu „un Dorel” al politicii românești. Doamna Buzoianu nu este un Dorel...", a spus Daniel Zamfir.

Update2 : Ministra Mediului spune că moțiunea este „bambilici"

Moţiunea de astăzi este o moţiune bambilici care a fost cerută de PSD şi livrată imediat de către AUR şi SOS, o moţiune scrisă cu majuscule emoţionale şi cu minuscule intelectuale, a declarat luni ministra Mediului, Diana Buzoianu, în Senat, cu prilejul dezbaterii moţiunii simple împotriva sa.

"Moţiunea de astăzi nu este un document politic. Este mai degrabă un film prost, fără scenariu, fără acţiune şi cu foarte mult fum. Dacă este, s-o spunem până la capăt, aceasta nu este o moţiune simplă. Este o moţiune bambilici care a fost cerută de PSD şi livrată executat ca şi cum ar fi zis săriţi, şi au sărit imediat, de către AUR şi SOS" a declarat Buzoianu.

Ministra Mediului consideră că documentul îşi propune să găsească vinovaţi fabricaţi şi nu soluţii.

"Moţiunea de faţă nu este despre apă, este despre setea de spectacol. Moţiunea de astăzi nu este despre a găsi soluţii, este despre a găsi nişte vinovaţi fabricaţi. Dacă moţiunea aceasta ar fi fost un text onest, ea ar fi avut atribuţii, ar fi avut documente. Sigur, o moţiune la comandă este şi despre cum strigi mai tare atunci când nu ai soluţii. Dacă este să spunem cinstit, această moţiune este o făcătură scrisă cu majuscule emoţionale şi cu minuscule intelectuale", a subliniat Diana Buzoianu.

Senatul dezbate şi votează luni moţiunea simplă iniţiată de AUR intitulată "Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu".

Semnatarii documentului cer demisia ministrei Mediului, Diana Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa şi "ignorarea" situaţiei barajelor din România.

Deputatul social-democrat Mihai Fifor a anunţat luni că PSD va vota în Senat moţiunea simplă împotriva ministrului USR al Mediului, nu ca exerciţiu retoric, ci ca act de responsabilitate politică în faţa unui dezastru administrativ de proporţii, care a lăsat peste 120.000 de oameni, din 15 localităţi, fără apă.

La dezbaterea moţiunii este prezent şi premierul Ilie Bolojan.

UPDATE: Dezbatarea și votul pentru moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu începe în mai puțin de o oră

În mai puțin de o oră, va începe dezbaterea și apoi votul pentru moțiunea de cenzură simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Momentan are loc dezbaterea pe moțiunea de cenzură inițiată împotriva Guvernului Bolojan.

Știrea inițială:

Moţiunea simplă iniţiată de AUR intitulată "Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu" va fi dezbătută şi votată luni în Senat.

Semnatarii moţiunii cer demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa şi "ignorarea" situaţiei barajelor din România. Moțiunea ar fi susținută de 39 de senatori, potrivit lui Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Ce acuzații i se aduc Dianei Buzoianu în criza apei din Prahova și Dâmbovița

Semnatarii o acuză pe Diana Buzoianu de incompetenţă, "care a dus la sistarea alimentării cu apă potabilă a peste 100.000 de locuitori, închiderea spitalelor din judeţul Prahova, a centralei de la Brazi, a unităţilor de învăţământ şi a instituţiilor publice".

"Locuitorii a 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, precum Câmpina, Băicoi, Slănic, Vălenii de Munte, Breaza, Comarnic şi zeci de sate aferente, sunt victimele unui sistem incompetent, ignorant şi falimentar. La robinete s-a furnizat timp de mai bine de o săptămână, în cel mai bun caz, aer, iar în cel mai rău caz un amestec toxic de nămol şi bacterii, punând în pericol sănătatea publică a peste 100.000 de mii de locuitori, dar şi sistemul energetic naţional. Totul, din cauza incompetenţei ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care, deşi a ştiut despre procedura de golire a barajului Paltinu, a uitat care îi sunt atribuţiile. A uitat că trebuie să împiedice producerea unei catastrofe. (...) Aceşti cetăţeni vă cer, prin vocea noastră, să plecaţi din funcţia de ministru al Mediului pentru că aţi reuşit să vă arătaţi, la fel ca şi colegul dumneavoastră de la Apărare, maximul de incompetenţă", se susţine în moţiune.

AUR: În încercarea de a-şi acoperi incompetenţa, ministrul Buzoianu a găsit repede ţapi ispăşitori

Potrivit AUR, "lipsa apei şi efectele în lanţ au pus în pericol sănătatea publică, sistemul energetic naţional şi serviciile esenţiale pentru comunităţile afectate".

"În încercarea de a-şi acoperi incompetenţa, ministrul Buzoianu a găsit repede ţapi ispăşitori, împărţind în stânga şi în dreapta declaraţii prin care a cerut demiteri şi demisii, când în mod normal demisia sa ar fi fost cea care s-ar fi impus în acest caz. (...) Această moţiune îşi propune să transmită un semnal politic ferm privitor la incompetenţa, indiferenţa, inactivitatea şi lipsa de reacţie a ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu. Este clar că ministerul condus de Diana Buzoianu a tratat criza din Prahova ca pe o problemă locală, ignorând apelurile disperate ale primarilor şi ale cetăţenilor", se detaliază în textul moţiunii.

Totodată, AUR acuză ministerul condus de Diana Buzoianu "ignoră cu o iresponsabilitate criminală situaţia critică a Acumulării Paltinu şi a altor baraje".

Critici și la adresa lui Ilie Bolojan

Și premierul Ilie Bolojan este criticat de semnatarii moțiunii pentru că nu a dispus "propria investigare a acestei catastrofe" şi nu a apelat la Corpul său de control pentru clarificarea responsabilităţilor.

"Prin această moţiune simplă, Senatul României vă cere să luaţi imediat toate măsurile necesare pentru ca politicile publice ale acestei ţări să nu mai fie lăsate pe mâna incompetenţilor şi a impostorilor", mai transmit semnatarii moțiunii simple.