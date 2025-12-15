Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătută și votată luni în Parlament

Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare' urmează să fie dezbătută și votată luni, 15 decembrie, în plenul reunit al Parlamentului, începând cu ora 14:00.

Inițiativa parlamentară a fost prezentată, cu o săptămână în urmă, de senatorul Ninel Peia.

În moțiune se cere demisia „Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan, pe motiv că „a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanțele, sănătatea, educația, protecția socială, justiția și administrația publică - toate domeniile vitale care definesc viața unui popor liber și demn”.

Pentru ca inițiativa să treacă, reprezentanții Opoziției au nevoie de voturi din partea formațiunilor politice aflate la guvernare.

Ce se arată în moțiunea de cenzură

„Cetățenii plătesc prețul, iar Guvernul continuă să confunde austeritatea cu eficiența, iar shopping-ul extern cu dezvoltarea națională. România nu mai poate tolera această combinație toxică de incompetență și indiferență. Prin urmare, solicităm Parlamentului să ia act de eșecul Guvernului și să adopte măsurile constituționale corespunzătoare - mai precis demiterea Cabinetului Bolojan. Poporul român merită mai mult decât promisiuni goale și politici care îl sărăcesc. Merită un guvern care servește interesele naționale, nu pe cele ale comodității politice sau ale afacerilor comandate de interese străine. Această moțiune este un apel la demnitate, la responsabilitate și la schimbare. Pentru România care muncește, care speră și care refuză să mai fie călcată în picioare, votați moțiunea de cenzură, votați demiterea Guvernului progresist Bolojan”, se arată în textul moțiunii de cenzură, semnat în numele inițiatorilor de chestorul Senatului Ninel Peia.

Potrivit documentului, „dezastrul de la Paltinu nu e un accident, ci o fotografie fidelă a guvernării Bolojan - un ministru progresist a decis să golească un baraj întreg chiar în plin cod meteorologic cu risc hidrologic”.

„Ca să fie drama completă, golirea s-a făcut fără nicio sursă alternativă de apă și cu rezervoarele deja goale. Captarea din straturile cele mai joase ale lacului a transformat apa într-un soi de nămol industrial, iar stația de epurare Voila, care nu e dotată pentru turbiditate extremă, a cedat. Și toate acestea fără un plan de lucrări etapizat, concret și logic”, se mai arată în moțiune.

„Guvernul s-a specializat, cu o consecvență demnă de cauze mai bune, în a lucra împotriva propriului popor”, susțin semnatarii moțiunii.

Ei menționează că „Guvernul Bolojan a decis să continue tradiția guvernărilor precedente, supra-îndatorarea, datoria publică ajungând în august 2025 la aproape 1.085 de miliarde de lei, adică 59,7% din PIB, cu 90 de miliarde mai mult decât la începutul anului”.

În opinia inițiatorilor, mediul de afaceri a ajuns „inamic” pentru Guvern cu peste 11.000 de firme în insolvență în primele 10 luni și 32% dintre IMM-uri 'incapabile să își plătească taxele', în timp ce companiile de stat risipesc fonduri fără oprire.

Conform parlamentarilor semnatari, „guvernarea progresistă se face cu ușa închisă, iar sindicatele, părinții, comunitățile sunt ignorate cu o aroganță supremă”, rezultatul generând „un sistem segregar, cu infrastructură de secol XIX, cu toalete în curte, școli neconsolidate, mascate de o finanțare mincinoasă”.

„Administrația publică locală este coloana vertebrală a statului funcțional. Guvernul progresist Bolojan a tratat această structură cu dispreț tehnocratic, ca pe o piesă de mobilier ce poate fi mutată oricum fără consecințe. Reducerea agresivă a personalului din primării și instituții locale nu a fost nici analizată, nici pilotată, nici consultată. A fost impusă. (...) În loc să eficientizeze administrația, Guvernul a destabilizat-o. În loc să aducă echilibru, a provocat haos”, se susține în moțiune.

Potrivit documentului, „apărarea țării este un pilon strategic al oricărui stat și nimeni nu contestă necesitatea modernizării militare, dar a transforma bugetul apărării într-o vacă de muls, imună la orice verificare, în timp ce educația, sănătatea și administrația publică sunt puse pe regim de înfometare, aceasta nu mai este politică de stat, ci sacrificiu național”.

„Guvernul progresist Bolojan a împins România într-o direcție periculoasă, în timp ce noi tăiem salariile asistenților sociali, în timp ce reducem personalul medical, în timp ce comasăm școli, alocăm miliarde pentru achiziții militare făcute fără transparență și fără componentă de transfer tehnologic real în industria națională. Cu alte cuvinte, plătim avioane din afară, plătim tancuri din afară, plătim rachete din afară, iar economia internă rămâne cu mâna întinsă. Dacă România investește în apărare, atunci aceste investiții trebuie să genereze și dezvoltare internă, uzine românești, locuri de muncă românești, tehnologii românești, capacități de producție românești. (...) România devine astfel nu partener strategic, ci client strategic. (...) Apărarea națională începe cu apărarea demnității și funcționalității societății. România merită un guvern care servește România”, mai subliniază semnatarii moțiunii de cenzură, potrivit Agerpres.

