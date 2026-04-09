Claudiu Târziu: „Nu este o trădare de moment. Este confirmarea unui sistem care se autoprotejează”

„Ceea ce s-a întâmplat ieri la Cotroceni nu este o surpriză. Este confirmarea a ceea ce noi, cei din zona național-conservatoare, am spus de la bun început: sistemul nu se schimbă prin oameni aduși și validați de același sistem, ci prin reguli noi, clare și asumate”, a declarat Claudiu Târziu.

Potrivit acestuia, alegerea lui Nicușor Dan a fost susținută de un electorat care a dorit o ruptură clară de vechile practici politice. Decizia de a valida propunerile venite din partea PSD reprezintă, în opinia liderului ACT, o îndepărtare de mandatul primit.

„Românii nu au votat pentru continuitatea înțelegerilor netransparente. Nu au votat pentru negocierea în spatele ușilor închise a unor funcții esențiale în stat. Au votat pentru schimbare. Iar ceea ce au primit este, din păcate, o reconfigurare a aceluiași mecanism”, a subliniat Târziu.

Liderul Acțiunii Conservatoare consideră că problema nu este una personală, ci structurală. În centrul acesteia se află modul în care sunt făcute numirile în funcțiile-cheie din sistemul judiciar, fără implicarea reală a cetățenilor și fără criterii transparente.

„Procuratura rămâne, în aceste condiții, un instrument vulnerabil la influență politică, indiferent cine câștigă alegerile. Nu discutăm despre o persoană sau despre un moment punctual, ci despre un sistem care funcționează în afara controlului democratic real”, a adăugat acesta.

În acest context, Claudiu Târziu reiterează propunerea Acțiunii Conservatoare privind reforma constituțională a modului de numire a procurorilor, astfel încât:



procedurile să fie transparente și bazate pe criterii clare de competență



influența exclusivă a Executivului să fie eliminată



cetățenii să aibă un rol real în validarea acestor funcții esențiale



„Democrația înseamnă ca poporul să decidă, nu ca deciziile să fie negociate între centre de putere și apoi prezentate publicului sub forma unor ‘explicații’. România are nevoie de reguli noi, nu de rotația acelorași oameni în aceleași mecanisme”, a declarat liderul ACT.



În încheiere, Claudiu Târziu atrage atenția că actuala criză de încredere nu este generată de un singur gest politic, ci de acumularea unor practici care au îndepărtat cetățenii de instituțiile statului.



„Nu este criza unui om. Este criza unui sistem. Iar acest sistem nu va fi reformat din interior, ci prin voința clară și exprimată a românilor.”

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European