DCNews Economie „De ce aș investi în România?" Ministrul Economiei, răspuns la întrebarea care pune țara noastră pe gânduri
Data publicării: 17:15 09 Apr 2026

EXCLUSIV „De ce aș investi în România?” Ministrul Economiei, răspuns la întrebarea care pune țara noastră pe gânduri
Autor: Anca Murgoci

Costurile ridicate ale energiei reprezintă unul dintre cele mai mari dezavantaje pentru România în atragerea investițiilor străine.

„Să zicem că aș fi o companie străină și mă uit în toată România. De ce aș investi în România, când energia pentru industrie este cu aproape 30% până la 40% mai scumpă decât în țări competitoare, precum Franța sau Spania?”, l-a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu pe ministrul Economiei Irineu Darău. 

Costurile energiei afectează competitivitatea

„Avem și dezavantaje. Știu și vreau să zic că eu, în calitate de ministru al Economiei, inclusiv la nivel european ridic de fiecare dată această problemă a costului energiei pentru industrie”, a zis ministrul Economiei Irineu Darău. 

Cu cât tehnologia este mai modernă, cu atât ponderea energiei în produsul final este mai mare. Iar aici avem energie mai scumpă cu 30-40%

România are și atuuri importante pentru investitori, în special din punct de vedere geografic și geopolitic. Un exemplu este șantierul naval de la Mangalia, care ar putea deveni un hub logistic pentru reparații și construcții de nave, însă necesită investiții semnificative.

„În următorii ani, perspectivele pentru mai multe tipuri de energie sunt de îmbunătățire a capacităților de producție și, implicit, de scădere a prețurilor. Eu mă „plâng” pentru că deciziile nu țin direct de Ministerul Economiei, dar impactul prețului energiei asupra industriei este major. La fel este și la nivel european.

Este un dezavantaj, dar există și avantaje. Este nevoie de foarte mult capital, mai ales dacă vorbim despre șantierul de la Mangalia. Însă poziționarea geografică și geopolitică, precum și modul în care acest șantier poate deveni un hub logistic pentru reparații și construcții de nave sunt atuuri importante”, a zis ministrul Economiei Irineu Darău la DC News.

Dar o sudură cu energie cu 30-40% mai scumpă ajunge la costuri foarte ridicate.

Continuarea, aici:

