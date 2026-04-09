Impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra economiei României. Ministrul Darău: Nu mai trebuie să adăugăm nicio criză

Ministrul Economiei Irineu Darău a vorbit, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Răzvan Dumitrescu și analistului politic Bogdan Chirieac, la DC News, despre cum este afectată economia României, într-un context internațional dur al crizei din Orientul Mijlociu, dublat de problemele economice interne.

Irineu Darău: Contextul internațional pune presiune pe prețuri

"Răspund pe aceste două paliere, separat, pentru că, oricum ar arăta economia noastră, orice probleme interne am avea sau nu, contextul internațional nu poate fi ignorat. Acest context înseamnă multe lucruri. Pune foarte multă presiune pe prețuri, pentru că, până la urmă, la baza oricărui lanț de prețuri este și combustibilul.

În al doilea rând, nu putem influența, aș spune eu, nici chiar prevedea ce se va întâmpla peste o săptămână, două, patru săptămâni. Lucrurile aceastea, oricât de greu sunt de acceptat în populație, în politică, nu le putem controla. De aceea, eu cred că, așa cum ați văzut, poate imperfect, dar guvernul a încercat să intervină în niște pași rezonabili, dimensionați la ceea ce se întâmplă, din săptămână în săptămână. Așa are loc și analiza, o dată la o săptămână, două, vedem dacă au avut niște efecte măsurile luate și dacă mai trebuie să le schimbăm", a declarat ministrul Irineu Darău.

Mic avantaj al României cu privire la piața de carburant

"Nu are cum să nu influențeze economia ceea ce se întâmplă, nu știu dacă ne va influența mult mai mult decât pe alții. Mă uit și eu comparativ pe prețurile la pompă, indiferent de măsuri, pentru că măsurile nu prea seamănă între ele, între state, în unele este o creștere mai accelerată decât la noi. Probabil că avem un mic avantaj din faptul că producem țiței și în România. Nu ne putem aștepta să știm ce se va întâmpla poimâine. Ne putem aștepta să reacționăm așa cum știm mai bine, la nivel de stat.

Pe context intern, nu cred că economia era sau este în cea mai bună formă, după cum nu aș fi pesimist. Cred că această perioadă de redresare, cu ceva austeritate și cu echilibru pe buget nu a fost ușoară, dar ne face bine, pentru că, într-un fel, așterne pe o pagină curată ceea ce va urma. Și trebuie să vină și ceva relansare. A fost prinsă niște relansare în actualul buget", a mai spus ministrul Irineu Darău.

Ministrul Economiei, previziune despre 2027

"Sunt convins că în 2027 va fi mai multă relansare, dar mi se pare că economia României, independent de partea internațională, este într-un stadiu intermediar, între o groapă bugetară de deficit major, din care ne redresăm, ceea ce înseamnă că nu putem însă să ne relansăm la o viteză maximă. Nu ne ajută că vine această criză imprevizibilă internațională. Eu așa evalua punctul în care suntem.

Ceea ce cred este că această guvernare, chiar dacă uneori la televizor, prin niște conflicte, nu pare așa, ia în serios aceste provocări. În al doilea rând, cred că nu mai trebuie să adăugăm nicio criză la cele existente. Sunt unele inevitabile, iar unele evitabile", a mai spus ministrul Economiei, Irineu Darău, la Interviurile DC News.

Vezi interviul complet aici: