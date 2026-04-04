Doliu în PSD. A murit unul dintre cei mai longevivi primari din Iași: Costel Hugianu, edilul comunei Stolniceni-Prăjescu

Unul dintre cei cei mai longevivi edili din județul Iași, Costel Hugianu, primarul comunei Stolniceni-Prăjescu, a murit. El era primar încă din anul 2008.

Anunțul PSD despre decesul primarului Costel Hugianu

"PSD Iași anunță cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a #primarului comunei Stolniceni-Prăjescu, Costel Hugianu, un om care și-a dedicat viața comunității pe care a slujit-o cu devotament timp de aproape două decenii.

Primar din anul 2008, Costel Hugianu și-a pus amprenta asupra dezvoltării comunei, fiind un lider apropiat de oameni, implicat și perseverent. De numele său se leagă proiecte importante de investiții și modernizare, dar mai ales încrederea și respectul unei comunități pe care a reprezentat-o cu demnitate.

Plecarea sa lasă un gol profund, atât în rândul familiei și al celor apropiați, cât și în întreaga organizație social-democrată ieșeană și în comunitatea locală", conform unui mesaj postat de PSD Iași, pe o rețea socială.

Mesaje de condoleanțe la moartea primarului Costel Hugianu

„Am pierdut nu doar un coleg, ci un om de o aleasă calitate, un primar dedicat și un prieten. Costel Hugianu a fost un exemplu de implicare și responsabilitate, un om care a pus întotdeauna comunitatea pe primul loc. Îi vom păstra vie memoria prin respectul pentru munca sa și prin continuarea proiectelor în care a crezut”, a declarat Bogdan Cojocaru, deputat și președinte PSD Iași.

„Gândurile noastre se îndreaptă către familie, prieteni și toți cei care l-au cunoscut și apreciat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace”, transmite PSD Iași.

Primarul a murit ca urmare a unor afecțiuni pulmonare. Comuna Stolniceni-Prăjescu are 4.500 de locuitori. Funcţia de primar va fi preluată de viceprimarul PSD, până la organizarea de noi alegeri.

PSD are majoritatea în Consiliul Local al comunei, cu nouă consilieri dintr-un total de 15.