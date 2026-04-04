Ce semnifică Sâmbăta lui Lazăr. Tradiții înainte de Duminica Floriilor 2026
Data actualizării: 08:38 04 Apr 2026 | Data publicării: 08:37 04 Apr 2026

Ce semnifică Sâmbăta lui Lazăr. Tradiții înainte de Duminica Floriilor 2026
Autor: Andrei Itu

Moșii de iarnă Sâmbăta lui Lazăr - Moșii de Florii / Foto DC News Andrei Itu

Sâmbăta lui Lazăr este prăznuită, astăzi 4 aprilie 2026, cu doar o zi înainte de Duminica Floriilor, a intrării Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim.

Duminica Floriilor este precedată de Sâmbăta lui Lazăr. În această zi, Iisus Hrisos a făcut una dintre cele mai mari minuni, înviindu-l pe Lazăr, la patru zile de la moarte. 

Ce semnifică învierea lui Lazăr

De fapt, învierea lui Lazăr este simbolul învierii viitoare a neamului omenesc. După această minune, una dintre cele mai mari săvârșite pe Pământ de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, mulţimile de oameni strânse la porţile cetăţii l-au întâmpinat cu flori şi l-au aclamat pe Mântuitor, la intrarea în Ierusalim.

Tradiţia bisericii spune că, după învierea sa din morţi, timp de 30 de ani, cât a mai trăit, Lazăr a mâncat doar fructe și nu a mai zâmbit niciodată. Se mai spune că Maica Domnului nostru Iisus Hristos i-a lucrat cu mâinile ei un omofor şi i l-a dăruit.

Tradiții în Sâmbăta lui Lazăr

În unele localităţi, mai ales din sudul României, în ajunul Floriilor, se mai respectă tradiția „Cântecelor de Paşti”. În fiecare comunitate, în faţa bisericilor ortodoxe, se intonează cântece religioase ce aduc aminte de moartea şi învierea lui Lazăr, prietenul Lui Iisus. Învierea Lui Lazăr anticipează, de fapt, Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În sâmbăta lui Lazăr sau sâmbăta Floriilor, fetele colindă la casele gospodarilor. Ele poartă pe cap cunune cu flori de câmp. Colindele lor au ca temă despre înmormântarea unui tânăr pe nume Lazăr.

În Sâmbăta lui Lazăr, gospodinele fac plăcinte pentru a le da de pomană

O altă tradiție laică spune că în Sâmbăta lui Lazăr, gospodinele fac plăcinte pe care să le dea de pomană vecinilor, rudelor şi tuturor musafirilor. Îns fetele tinere plantează flori, deoarece, potrivit tradiției, doar că cele sădite acum vor avea multe ramuri înflorite.

De asemenea, fetele mai mici, sunt îmbrăcate în rochii albe cu flori de primăvară și merg cu colindul prin sat, cu tema sărmanului Lazăr care a murit foarte tânăr, apoi înviat de Mântuitorul.

Gospodarii le oferă ouă, pe care să le încondeieze în Joia Mare din Săptămâna Patimilor.

Sâmbăta lui Lazăr - Moșii de Florii

Totodată, în sâmbăta din ajunul Floriilor, Sâmbăta lui Lazăr, este cunoscută şi ca Moşii de Florii. Este ultima sâmbătă din Postul Mare – Postul Paștilor când se fac parastase pentru sufletul rudelor decedate.

