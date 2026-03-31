DCNews Stiri Pelerinaj de Florii, în weekend, la Catedrala Națională. Programul complet
Data publicării: 10:53 31 Mar 2026

Pelerinaj de Florii, în weekend, la Catedrala Națională. Programul complet
Autor: Ioan-Radu Gava

Sfințirea Catedralei Naţionale slujba Sursa Foto: DC News

Ierarhi, preoţi, monahi, monahii şi credincioşi mireni din Capitală şi din judeţul Ilfov vor participa, sâmbătă, la Pelerinajul de Florii organizat de Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor.

Ierarhi, preoţi, monahi, monahii şi credincioşi mireni din Capitală şi din judeţul Ilfov vor participa, sâmbătă, la Pelerinajul de Florii organizat de Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor.

Acest eveniment religios-misionar va avea loc în Bucureşti, cu sprijinul Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, în ajunul marii sărbători a Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile), informează, marţi, Biroul de presă al Patriarhiei.

Pelerinajul va începe la Catedrala Naţională şi se va desfăşura pe următorul traseu: Strada Izvor, Paraclisul Catedralei Naţionale (prima oprire), Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertăţii, Piaţa Constituţiei, Bulevardul Unirii, Piaţa Unirii (latura de vest), Crucea brâncovenească (a doua oprire), Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală.

Procesiunea se va încheia la Catedrala Patriarhală, unde pelerinii vor fi întâmpinaţi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Potrivit sursei citate, principalele momente ale pelerinajului vor fi următoarele

  • Slujba Vecerniei la Catedrala Naţională (15:00);
  • La Catedrala Naţională va avea loc sfinţirea ramurilor de salcie, care vor fi apoi oferite credincioşilor prezenţi (16:00);
  • Plecare în procesiune de la Catedrala Naţională spre Catedrala Patriarhală (16:15);
  • Prima oprire - la Paraclisul Catedralei Naţionale (16:30);
  • A doua oprire - la Crucea brâncovenească de la baza Colinei Bucuriei (17:30);
  • Plecare spre Catedrala Patriarhală (17:35);
  • Sosire la Catedrala Patriarhală, unde pelerinii vor fi întâmpinaţi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care va sfinţi icoana praznicului "Intrării Domnului în Ierusalim", va rosti rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor şi va adresa un cuvânt de învăţătură (17:45).

Floriile în Calendarul Ortodox

Credincioşii ortodocşi, romano-catolici şi greco-catolici sărbătoresc duminică Intrarea Domnului în Ierusalim - Floriile.

Potrivit tradiţiei Bisericii, Intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim este singurul moment din viaţa Sa pământească în care a acceptat să fie aclamat ca Împărat. De data aceasta, îşi pregăteşte singur intrarea, conform profeţiilor din Vechiul Testament, ca să fie recunoscut după lege că este Mesia, Mântuitorul lumii. Poporul îl întâmpină pe Iisus cu ramuri de finic şi de măslin, strigând: "Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului". Prin aceste cuvinte, oamenii simţeau că însuşi Dumnezeu a venit în lume pentru a aduce mântuirea ei. Intrând ca Împărat în Ierusalim, Iisus anticipează biruinţa Sa apropiată asupra morţii, ca şi biruinţa întregii omeniri pe care o purta în Sine.

De Florii, oamenii merg la biserică pentru a sfinţi crenguţe de salcie pe care le pun la geamuri, la uşi sau la porţi. În unele părţi ale ţării, locuitorii de la sate se încing cu ramurile de salcie peste mijloc. Credinţa spune că acest ritual îi apără de boli şi îi face mai robuşti. De asemenea, apără casa de rele şi o protejează de evenimente neplăcute.

Ramurile de salcie care se împart în biserică în ziua de Florii simbolizează ramurile de finic cu care l-au întâmpinat mulţimile în Ierusalim pe Iisus.

Cu ziua de Florii începe ultima săptămână a Postului Paştilor, numită Săptămâna Patimilor, în care creştinii se pregătesc să întâmpine marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

