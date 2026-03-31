Târg de Florii, la Muzeul Național al Țăranului Român. Intrarea este liberă

Cu acest prilej, Muzeul Național al Țăranului Român își invită vizitatorii, timp de trei zile, să se bucure de atmosfera sărbătorii alături de meșteri pricepuți, care și-au dovedit de-a lungul anilor îndemânarea și care păstrează vii tradițiile meșteșugului lor: încondeietoare de ouă, iconari, țesătoare, împletitoare, olari, cusătorese, lingurari, pielari și rudari.

De vineri, 3 aprilie, până duminică, 5 aprilie 2026, între orele 10:00 și 18:00, vizitatorii vor putea admira și cumpăra numeroase obiecte frumoase, realizate cu migală și încărcate de simboluri și semnificații. Ouă încondeiate, icoane, obiecte din lemn și ceramică, țesături, jucării, podoabe și multe alte creații vor fi expuse în cadrul Târgului de Florii, organizat în curtea Muzeului de la Șosea.



De asemenea, nu vor lipsi produsele gastronomice tradiționale: cozonaci și prăjituri de casă, turtă dulce, miere, polen și propolis, ierburi de leac, pălincă și dulcețuri.

Ca în fiecare an, evenimentul susține și activitatea unor școli, fundații, asociații și organizații care desfășoară proiecte cu caracter umanitar pentru copiii cu dizabilități și oferă sprijin persoanelor din medii defavorizate.

Intrarea este liberă.

Organizatorul evenimentului: Muzeul Național al Țăranului Român / coordonatori: Oana Constantin și Simona Hobincu (Secția Educație muzeală)

Despre Florii



„În duminica de Florii, oamenii au voie să mănânce pește. Merg la biserică ducând flori și se întorc ducând mâțișori de salcie. Ating cu salcia copiii, vitele din gospodărie și o pun la icoană: peste an ea capătă tot felul de întrebuințări. Tot acum sunt fierte buruienile care vor fi folosite la vopsirea ouălor. Cum este vremea de Florii, așa va fi și de Paște. Sunt locuri unde în această zi oamenii nu se spală pe cap, de teamă să nu albească (încărunțească) la fel ca pomii aflați în floare”



Irina Nicolau, Ghidul sărbătorilor românești (Humanitas, 1998)