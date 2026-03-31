Cumnatul lui Ponta, mort de doi ani, citat să se prezinte la Parchet. ”Altfel îl amendează”

În plin scandal legat de cazul fiicei sale, după ce aceasta nu a putut reveni în țară în contextul blocării repatrierii - situație pe care Victor Ponta o leagă de decizii atribuite Oanei Țoiu și pe care a reclamat-o inclusiv la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării - fostul premier a adus în discuție un episod grav din plan personal. El a susținut că, după un dosar care ar fi trenat ani de zile, cumnatul său, decedat de peste doi ani, a primit recent o citație pentru a se prezenta la Parchet, folosind cazul ca exemplu pentru disfuncționalitățile sistemului. Victor Ponta a făcut aceste declarații în emisiunea „Punctul culminant”, de la România TV, moderată de Victor Ciutacu.

O citație pe numele cumnatului decedat

Victor Ponta: "Săptămâna viitoare vom face și plângerea penală. Săptămâna aceasta am făcut primul pas. Nu mai e vorba despre Irina aici. E vorba de statul român dacă poate, prin instituțiile lui, să scape de frica pe care se pare că o are și premierul Boljan, dar și președintele Nicușor Dan, de useriști. Domne, toată lumea cu care m-am întâlnit, vă rog să mă credeți, m-a tras de o parte așa să-mi zică 'Victor sau domnule Ponta ai avut dreptate. Nu se face așa. Nu se face o porcărie ca aia, o ticăloșie precum cea cu fiica ta'. Am și întrebat 'păi de ce spuneți public'? Cei mai mulți din ei mi-au spus 'domne tăbară ăștia pe noi, ne ferim de ei, nu ați văzut ce propagandă au'? Eu vreau ca nimeni să nu mai pățească ce ni s-a întâmplat nouă. Niciun copil din țara asta nu trebuie să fie discriminat doar pentru că ministrul nu-l place pe tac-su sau pe maică-sa. Lupta între noi, între politicieni, e una. Nu te lupți cu copiii. Doar bolșevicii și naziștii s-au luptat cu copiii. Eu nu vreau să tac din gură când văd că România ajunge din nou o țară bolșevică, când toți tac din gură de frica propagandei useriste sau a sistemului. Mie nu mi-e frică. Rezist și eu foarte bine. Vreau ca instituțiile statului să-și facă treaba (...)."

Victor Ciutacu: "Vreți să vă dezamăgesc eu un pic pe final, că știți că nu mă pot abține?"

Victor Ponta: "Sunteți un optimist bine informat, știu."

Victor Ciutacu: "Absolut!"

Victor Ponta: "Hai, dezamăgiți-mă!"

Victor Ciutacu: "Știți cât a durat ultimul meu diferend cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării până la rezolvarea lui în instanță?"

Victor Ponta: "Câți ani?"

Victor Ciutacu: "Doi ani și ceva."

Victor Ponta: "Domnule Ciutacu, vorbiți cu cineva căruia doamna Kovesi și domnii de la Ploiești i-au arestat cumnatul acum 11 ani și, săptămâna trecută, a primit o citație pe numele cumnatului decedat, pe numele cumnatului meu mort de doi ani și ceva, să se prezinte la Parchet, că altfel îl amendează."

Victor Ciutacu: "Pe bune?"

Victor Ponta: "Da."

Victor Ciutacu: "Dumneavoastră nu glumiți? Deci cumnatul dumneavoastră, decedat de doi ani, a primit o citație acum o săptămână să se prezinte în anchetă?"

Victor Ponta: "Da, să se prezinte și să-și ia soluția. Sigur, o să meargă avocatul nepoților mei, moștenitorii legali. Știți, asta nu o să vedeți pe Recorder. Nu o să vedeți că o anchetă a durat 11 ani și că, la doi ani de la moartea sa, săracu, primește o citație, iar dacă nu are motive întemeiate, atunci să nu se prezinte. Da, eu zic că are un motiv întemeiat."

Victor Ciutacu: "Amară concluzia acestei seri."

Victor Ponta: "Da, așa că nu aveți ce vești rele să-mi dați. Am trecut prin toate. Acesta e sistemul din România."

CITEȘTE ȘI: Scandalul repatrierii fiicei lui Ponta: Irina s-ar fi aflat totuși pe lista Consulatului din Dubai trimisă către MAE

