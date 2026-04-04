DCNews Stiri Flori furate la două ore de la plantare în Parcul Cișmigiu din Capitală. Fuseseră abia înlocuite, după un alt furt
Data actualizării: 14:50 04 Apr 2026 | Data publicării: 13:17 04 Apr 2026

Flori furate la două ore de la plantare în Parcul Cișmigiu din Capitală. Fuseseră abia înlocuite, după un alt furt
Autor: Iulia Horovei

flori parcul cismigiu Flori furate din Parcul Cișmigiu. Sursa foto: Primăria Municipiului București/ Facebook

Mai multe tipuri de flori și un gutui abia plantați în Parcul Cișmigiu din București au fost furate, la câteva ore de la plantare.

O mare parte dintre florile „erica roz”, plantate miercuri și joi în jardinierele din Parcul Cișmigiu, au dispărut peste noapte, fiind înlocuite vineri cu altele noi. Dar nici acestea nu au avut parte de o viață lungă în parcul din „inima Capitalei”, fiind „smulse din rădăcină și furate” în decurs de doar două ore de la replantare.

Narcise, iriși și un gutui, alte „victime” ale furtului

Aceeași soartă au avut-o și mai multe narcise și iriși de pe spațiul verde din același parc, dar și un gutui proaspăt plantat în Grădina Japoneză, a anunțat Primăria Capitalei, într-o postare pe Facebook.

Gunoaie de la o clinică stomatologică, aruncate în Parcul Cișmigiu

Mai mult decât atât, în Parcul Cișmigiu, cineva a deversat, în timpul nopții, o cantitate considerabilă de gunoaie.

După o investigație a autorităților, s-a identificat și proveniența acestor gunoaie: o clinică stomatologică din zonă, care nu și-a securizat spațiul de depozitare a deșeurilor. Aceasta a fost sancționată cu 50.000 de lei, mai arată sursa citată anterior.

Gunoaie aruncate în Parcul Cișmigiu de către o clinică stomatologică. Sursa foto: Primăria Municipiului București, Facebook

