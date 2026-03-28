Florin Manole, veste bună pentru tinerii din România. Cine va primi subvenții. "170 de milioane de euro, fonduri nerambursabile"

În ultimul trimestru din 2025, rata șomajului a ajuns la 6,3%, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de trimestrul anterior, iar cea mai afectată categorie este cea a tinerilor, unde șomajul se apropie de 30%, potrivit datelor INS. În acest context, ministrul Muncii, Florin Manole vine cu o veste bună pentru tinerii care sunt în căutarea unui loc de muncă. În curând, va fi implementat un proiect prin care primul loc de muncă al 28.000 de tineri va fi subvenţionat de stat, printr-o finanţare totală de 170 de milioane de euro.

"Rata șomajului crește în această perioadă, dar luând-o pe partea de tineri, am reușit să deblocăm de curând, cred că sunt câteva săptămâni o modificare la Legea 76 a șomajului, care ne permite să accesăm 170 de milioane de euro fonduri nerambursabile pentru a subvenționa locurile de muncă pentru tineri, la primul loc de muncă. Așa se și numește proiectul. Cred că în mai puțin de o lună putem să îl demarăm. Vom ajunge la cel puțin 28 de mii de tineri cu subvenții, iar subvenția această, dacă vreți detalii, înseamnă 2.250 de lei pentru angajator, dar nu doar atât.

Câți bani vor primii tinerii care se angajează pentru prima dată

În același timp, 1.000 de lei pentru tânăr în aceste 12 luni, încă 1.250 de lei în următoarele 12 luni fără ca în aceste 12 luni să continuăm subvenționarea și pentru angajator. Deci angajatorul a primit o subvenție de un an, angajatul primește o subvenție de doi ani, dar înseamnă aceeași sumă 1.000+1.250, tot 2.250 de lei, doar că întinse pentru mai mult timp, cu condiția ca ambele părți să rămână într-un contract de muncă pe încă cel puțin 18 luni după primirea subvenționării. Ideea de bază este de a integra tinerii pentru că această problemă a șomajului nu este o noutate, este o problemă uriașă", a declarat Florin Manole la interviurile DC NEWS.

Cum explică ministrul Muncii rata șomajului din România

Întrebat de ce rata șomajului în rândul tinerilor din România este atât de mare, Florin Manole a spus: "În primul rând, mulți merg și în străinătate la muncă și nu știm încă cât de mulți sunt, dar cu siguranță nu sunt cei mai mulți dintre ei la muncă în străinătate, dar se întâmplă uneori pentru că ți se cere o experiență. De unde să-ți capeți experiența dacă ești în căutarea primului loc de muncă?

Și proiectul acesta răspunde, prin 3 ani și jumătate, cât înseamnă derularea lui, inclusiv întrebării "Ce experiență ai?", pentru că în 3 ani și jumătate, și știm cu toții asta, un tânăr care intră la muncă nu doar primește un salariu și face o treabă, dar se și dezvoltă. Abilitățile lui sunt mai bune, mai multe, competențele lui, deci eu cred că este un câștig pe termen lung pentru stat, pentru economie. Cred că după ce vom avea 1-2 ani de implementare și o evaluare strictă, sunt convins că vom avea argumente să folosim buget național pentru asta".