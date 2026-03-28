€ 5.0991
|
$ 4.4276
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0991 | $ 4.4276
DCNews Politica Florin Manole, veste bună pentru tinerii din România. Cine va primi subvenții. "170 de milioane de euro, fonduri nerambursabile"
Data actualizării: 11:57 28 Mar 2026 | Data publicării: 11:12 28 Mar 2026

EXCLUSIV Florin Manole, veste bună pentru tinerii din România. Cine va primi subvenții. "170 de milioane de euro, fonduri nerambursabile"
Autor: Doinița Manic

imagini cu bani, lei bancnote 28.000 de tineri vor primi subvenții de la stat, anunță Florin Manole. Sursa foto: Agerpres / bani

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat la DC NEWS ce subvenții vor primi tinerii din România în viitorul apropiat.

În ultimul trimestru din 2025, rata șomajului a ajuns la 6,3%, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de trimestrul anterior, iar cea mai afectată categorie este cea a tinerilor, unde șomajul se apropie de 30%, potrivit datelor INS. În acest context, ministrul Muncii, Florin Manole vine cu o veste bună pentru tinerii care sunt în căutarea unui loc de muncă. În curând, va fi implementat un proiect prin care primul loc de muncă al 28.000 de tineri va fi subvenţionat de stat, printr-o finanţare totală de 170 de milioane de euro.

"Rata șomajului crește în această perioadă, dar luând-o pe partea de tineri, am reușit să deblocăm de curând, cred că sunt câteva săptămâni o modificare la Legea 76 a șomajului, care ne permite să accesăm 170 de milioane de euro fonduri nerambursabile pentru a subvenționa locurile de muncă pentru tineri, la primul loc de muncă. Așa se și numește proiectul. Cred că în mai puțin de o lună putem să îl demarăm. Vom ajunge la cel puțin 28 de mii de tineri cu subvenții, iar subvenția această, dacă vreți detalii, înseamnă 2.250 de lei pentru angajator, dar nu doar atât.

Câți bani vor primii tinerii care se angajează pentru prima dată

În același timp, 1.000 de lei pentru tânăr în aceste 12 luni, încă 1.250 de lei în următoarele 12 luni fără ca în aceste 12 luni să continuăm subvenționarea și pentru angajator. Deci angajatorul a primit o subvenție de un an, angajatul primește o subvenție de doi ani, dar înseamnă aceeași sumă 1.000+1.250, tot 2.250 de lei, doar că întinse pentru mai mult timp, cu condiția ca ambele părți să rămână într-un contract de muncă pe încă cel puțin 18 luni după primirea subvenționării. Ideea de bază este de a integra tinerii pentru că această problemă a șomajului nu este o noutate, este o problemă uriașă", a declarat Florin Manole la interviurile DC NEWS.

Cum explică ministrul Muncii rata șomajului din România

Întrebat de ce rata șomajului în rândul tinerilor din România este atât de mare, Florin Manole a spus: "În primul rând, mulți merg și în străinătate la muncă și nu știm încă cât de mulți sunt, dar cu siguranță nu sunt cei mai mulți dintre ei la muncă în străinătate, dar se întâmplă uneori pentru că ți se cere o experiență. De unde să-ți capeți experiența dacă ești în căutarea primului loc de muncă?

Și proiectul acesta răspunde, prin 3 ani și jumătate, cât înseamnă derularea lui, inclusiv întrebării "Ce experiență ai?", pentru că în 3 ani și jumătate, și știm cu toții asta, un tânăr care intră la muncă nu doar primește un salariu și face o treabă, dar se și dezvoltă. Abilitățile lui sunt mai bune, mai multe, competențele lui, deci eu cred că este un câștig pe termen lung pentru stat, pentru economie. Cred că după ce vom avea 1-2 ani de implementare și o evaluare strictă, sunt convins că vom avea argumente să folosim buget național pentru asta".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rata somajului
tineri
florin manole
ministerul muncii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Vicepreşedintele american JD Vance, "obsedat" de OZN-uri
Publicat acum 40 minute
Un bărbat din Neamț a murit după ce a căzut cu maşina într-o râpă adâncă de 7 metri
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Marea Britanie trimite în România avioane de luptă Eurofighter Typhoon
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Cazul educatoarei din Moldova care s-a sinucis după ce a fost terorizată de soțul politician: Trupul Ludmilei Vartic ar putea fi exhumat
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Florin Manole, veste bună pentru tinerii din România. Cine va primi subvenții. "170 de milioane de euro, fonduri nerambursabile"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 6 minute
BANCUL ZILEI: Moldoveanul și olteanul...
Publicat acum 3 ore si 46 minute
Cod Portocaliu de ninsori și vânt puternic. ANM, zonele vizate
Publicat acum 4 ore si 10 minute
Horoscop 28 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 47 minute
România trece la ora de vară 2026. Ce s-a întâmplat cu propunerea din 2018 privind renunțarea la schimbarea orei în UE?
Publicat acum 4 ore si 8 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 29. Cel puțin 10 militari americani, răniți într-un atac iranian. Aeroport atacat cu drone
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close