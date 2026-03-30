Excelența Sa, fostul ambasador Ovidiu Dranga, a punctat, în interviul acordat DCNews, că războiul din Iran ar urma să fie unul de durată - ”Dacă ar fi fost atât de ușor să se prăbușească, regimul ar fi dispărut după înlăturarea ayatollahului”. Președintele american Donald Trump a susținut că Iranul are o altă garnitură de lideri, iar SUA ar negocia deja cu ei. Ambasadorul se așteaptă ca ambele părți ale conflictului din Orientul Mijlociu să caute o ieșire din război pe care să o prezinte ca pe un succes.

”Lucrurile se complică pentru noi, pentru toți aliații”

”Ce mă îngrijorează este altceva - că se face o legătură din ce în ce mai directă între conflictul din Iran și conflictul din Ucraina” punctează Ovidiu Dranga, care a menționat declarația secretarului de stat american: ”El a spus că Washingtonul e nemulțumit că Europa susține că războiul din Iran nu este al Europei, iar secretarul de stat Rubio a spus: da, dar nici războiul din Ucraina nu este al Americii. Coroborat cu declarația lui Donald Trump, care spune că nu ar avea nevoie de NATO, că se poate descurca fără aliați, lucrurile se complică pentru noi, pentru toți aliații. Se pune mai bine în evidență un element păstrat într-o stare de latență. Mă îngrijorează această retorică”. Totuși, România iese bine în acest context, spune ambasadorul, oferind ajutor SUA, în conflictul din Iran, prin punerea la dispoziție a doua baze militare.

”Mizele pentru noi sunt mult mai mari”

”Eu, cel puțin, mă aștept ca războiul din Ucraina la rândul lui său să intre într-o altă logică. Probabil că ofensiva Rusiei se va intensifica, probabil că se va pune o presiune și mai mare pe partenerii europeni să furnizeze armanent și alte forme de asistență Kievului, ceea ce duce războiul într-o altă etapă - să o numim escaladare. Mizele pentru noi sunt mult mai mari și e de văzut în ce măsură putem contribui noi la atenuarea acestei retorici transatlantice, care nu face bine nici Europei, nici Americii” a spus Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador, în interviul acordat DCNews.