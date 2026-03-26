Adrian Năstase: Conflictele din Ucraina și din Iran sunt interconectate. Nu poti fi rezolvate individual

Adrian Năstase, premier al României în perioada 2000 - 2004, a lansat o nouă idee despre cele două conflicte mari ale lumii care provoacă îngrijorări: războaiele din Ucraina și Iran. Întrebat la interviurile DC NEWS cum și când s-ar putea totuși încheia războiul de la granița noastră, Adrian Năstase a afirmat că cele două mari conflicte sunt interconectate.

"După părerea mea, conflictele cele mai importante actuale (cel din Iran și cel din Ucraina n.r), sunt interconectate. Nu cred că poate fi rezolvat individual conflictul din Ucraina sau cel din Iran și de aceea cred că probabil ar fi nevoie de o discuție mai largă pentru că practic ceea ce e în discuție astăzi, dincolo de ineficiența ONU, este felul în care se construiesc diferite axe și diferite tipuri de alianțe care se atacă unele pe altele.

De aceea probabil că ar fi nevoie de o discuție mai largă, de recunoaștere a faptului că până la urmă Rusia chiar dacă va fi în continuare considerată un agresor, este un actor important și vedem că lucrul acesta apare inclusiv atunci când s-a ridicat o parte din sancțiunile împotriva ei. China nu mai poate fi ignorată. Din acest motiv este nevoie nu doar de o discuție între SUA și Rusia, cu invitarea perioadică a Ucrainei, ci este nevoie de o discuție mai largă pentru a liniști acest corp al lumii contemporane, care este atacat în diferite zone și care suferă de foarte maladii.

Adrian Nătase: Nu e vorba doar despre maladia Ucraina

Nu e vorba doar despre maladia Ucraina pentru că în definitiv observăm diverse strategii ale unor țări care aruncă în aer și alte zone din lumea actuală. Vedem ce se întâmplă în zona indiană, între Pakistan și India. Toate lucrurile acestea țin de proiecte care toate sunt legate de frontiere, deși părea cumva că frontierele nu mai au importanță și economia transnațională este determinantă, vedem că ne întoarcem la frontiere, precum în secolul XIX, să discutăm despre marele Israel, marea Albanie, despre diverse proiecte care vizează spații din alte țări și de aceea cred că merită să vedem cu mai multă atenție strategia Israelului în Orientul Mijlociu pentru a înțelege ce se întâmplă acolo", a declarat Adrian Năstase la interviurile DC NEWS.