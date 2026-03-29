Sorin Grindeanu dă termen Guvernului Bolojan în privința creșterii prețurilor la combustibili
Data publicării: 16:45 29 Mar 2026

Sorin Grindeanu dă termen Guvernului Bolojan în privința creșterii prețurilor la combustibili
Autor: Ioan-Radu Gava

Sorin Grindeanu / Inquam Photos / George Călin

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, somează Guvernul Bolojan să adopte urgent măsurile prin care se atenuează şocul creşterii preţurilor la combustibili.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a somat Guvernul, duminică, să adopte "de urgenţă" măsurile pentru reducerea impactului creşterii preţurilor la combustibili, potrivit Agerpres.

"Somez încă o dată pe primul ministru şi pe ministrul Finanţelor şi Guvernul în ansamblu, dar aici e vorba de decizie la cei doi, urgent să adopte măsurile prin care se atenuează şocul creşterii preţurilor la combustibili şi românii să beneficieze de ceea ce beneficiază aproape toţi europenii şi nu doar europenii. Aproape în toate ţările există şi a intrat în vigoare o schemă de acest tip prin care s-au redus preţurile. E prea mult. E o lună de zile de când am avut şi coaliţie şi Bogdan Ivan a prezentat cele cinci variante şi nu s-a luat o decizie. Decizia nu poate fi luată decât la vârful Guvernului, nu în altă parte", a declarat Grindeanu, în cadrul unei conferinţe de presă, la Brăila.

Apel pentru reducerea TVA sau scăderea accizei

La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că o scădere reală a preţurilor la pompă poate fi obţinută fie prin diminuarea TVA, fie prin reducerea proporţională a accizei.

"Mâine va avea loc o şedinţă de lucru extrem de aplicată pe scenarii referitoare la ceea ce am spus încă de acum o lună de zile şi anume că o scădere reală a preţului final la pompe poate să vină, pe lângă mecanismele de reglare de piaţă, pe lângă mecanismele de reglare a adaosurilor comerciale şi a supraimpozitării unor venituri excepţionale, doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a preţului combustibililor. Acest lucru reprezintă fie diminuarea TVA, care în momentul de faţă a fost aplicată în câteva state europene, dar care în România e în continuare o opţiune, şi doi - reducerea proporţională a accizei, cu un mecanism extrem de clar. Pe de o parte, în această perioadă statul român are venituri suplimentare din creşterea preţului, din încasare suplimentară din TVA.

Se calculează tot ceea ce încasează suplimentar de Ministerul de Finanţe în această perioadă, luna martie plus cele trei luni de criză în domeniul carburanţilor, iar toţi aceşti bani, într-o formă foarte clară şi transparentă, se întorc în buzunarul oamenilor. Este un lucru la care atât eu, cât şi Partidul Social Democrat nu renunţăm. Asta a fost o decizie pe care colegii mei, prin vocea preşedintelui Sorin Grindeanu, mi-au transmis-o şi acest lucru este total nenegociabil", a explicat Ivan.

În ceea ce priveşte întârzierea adoptării acestor măsuri, Sorin Grindeanu a precizat că au existat numeroase discuţii în cadrul Guvernului.

"Au fost discuţii nenumărate în această perioadă. Îmi aduc aminte, de exemplu, că în săptămâna când s-a aprobat bugetul - acum vreo 10 zile - am pus la dispoziţie biroul meu să discute ministrul Energiei cu ministrul Finanţelor, sperând că imediat se va ieşi cu această ordonanţă şi imediat, după buget, vom avea această ordonanţă. Speranţa mea a fost deşartă. Mâine eu chiar sper să se ia o decizie, sper că Guvernul îşi va schimba viteza cu care ia decizi", a adăugat liderul PSD.

