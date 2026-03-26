Carburanții și colaborarea PNL - AUR, puncte de discuție la Bruxelles între Grindeanu și Metsola

”Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, despre protejarea populației și a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanților, care trebuie să reprezinte o urgență majoră a guvernării. I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste.

Totodată, i-am explicat președintelui Parlamentului European că PSD a demarat o amplă consultare internă care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanții PSD în Executiv. Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță - nu exclusiv austeritate!

Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României!” a scris Sorin Grindeanu, președintele PSD, pe Facebook.