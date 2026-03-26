DCNews Politica Carburanții și colaborarea PNL - AUR, puncte de discuție la Bruxelles între Grindeanu și Metsola
Data actualizării: 12:45 26 Mar 2026 | Data publicării: 12:44 26 Mar 2026

Carburanții și colaborarea PNL - AUR, puncte de discuție la Bruxelles între Grindeanu și Metsola
Autor: Roxana Neagu

sorin grindeanu declaratii presa Inquam Photos / Octav Ganea Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu a transmis ce a vorbit cu Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, la Bruxelles.

”Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, despre protejarea populației și a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanților, care trebuie să reprezinte o urgență majoră a guvernării. I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste.

Totodată, i-am explicat președintelui Parlamentului European că PSD a demarat o amplă consultare internă care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanții PSD în Executiv. Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță - nu exclusiv austeritate!

Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României!” a scris Sorin Grindeanu, președintele PSD, pe Facebook. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
De ce a rămas PSD-ul blocat la 20%. Detaliul pe care doar Dragnea l-a înțeles, subliniat de Năstase. ”Dar l-a și costat” VIDEO
Publicat acum 12 minute
Cine transmite România - Turcia
Publicat acum 22 minute
Adrian Năstase: Primul lucru pe care trebuia să-l facă Guvernul Bolojan și marea greșeală pe care a făcut-o
Publicat acum 50 minute
Țara din UE care majorează prețul motorinei pentru străini
Publicat acum 50 minute
Adrian Năstase: Conflictele din Ucraina și din Iran sunt interconectate. Nu poti fi rezolvate individual
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 17 minute
Petrolier turcesc, atacat cu drone în Marea Neagră
Publicat acum 4 ore si 25 minute
Creșterea vârstei de pensionare, coșmar pentru cei concediați înainte de a ieși le pensie. Adrian Negrescu arată singura lor șansă
Publicat acum 8 ore si 20 minute
Horoscop 26 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Se schimbă radical vremea. A fost emis Cod Galben de vânt puternic, precipitații abundente și ninsori. Harta ANM
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Sondaj privind unirea Republicii Moldova cu România: Ce ar vota moldovenii la referendum
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close