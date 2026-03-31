Război Iran: ce urmează după ultimatumul lui Trump. Ambasadorul Dranga: Mă aștept la o lovitură decisivă

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, pe 24 martie, că acordă Iranului un termen de 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ultimatumul a fost prelungit ulterior până luni, 6 aprilie 2026. În caz contrar, Statele Unite ale Americii „vor lovi și vor distruge complet diversele lor centrale electrice, începând cu cea mai mare”, afirma Donald Trump.

ES Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia, a explicat, în cadrul unui interviu la DC News, acordat jurnalistului Val Vâlcu la ce ar putea recurge americanii după expirarea ultimatumului dat Iranului. În acest context, jurnalistul Val Vâlcu a adus aminte de modul cum americanii au întrerupt rețelele de electricitate în 1999 în Serbia prin folosirea bombelor cu grafit.

Scenariu pentru Iran: întreruperea rețelelor electrice cum s-a întâmplat în Serbia

„S-ar putea să se recurgă, după expirarea acestui ultimatum, la o măsură similară, respectiv blocarea alimentării cu energie electrică (n.r. precum s-a întâmplat în 1999 când SUA împreună cu alte state NATO au bombardat mai multe elemente ale infrastructurii energetice din Serbia). Nu îmi dau seama, nimeni nu știe amploarea atacului pregătit de americani contra centralelor electrice sau a infrastructurii energetice a Iranului” a spus ambasadorul, în interviul acordat DCNews.

În continuare ambasadorul Ovidiu Dranga a menționat că se așteaptă la o lovitură decisivă din partea SUA, însă a subliniat unul dintre motivele pentru care acest conflict va mai dura.

Lovitură decisiă din partea SUA și reacția Iranului. De ce ar mai putea dura războiul

„Mă aștept la o lovitură decisivă, care să determine o reacție din partea regimului de la Teheran în linia așteptărilor Washingtonului, dar chiar și în ipoteza unui atac masiv, acest conflict va mai dura, pentru că, repet, societatea iraniană este structurată altfel. Este pregătită pentru asemenea scenarii de ani de zile, cred că este limpede pentru toată lumea“, a spus Ovidiu Dranga.

„Dacă ar fi fost atât de ușor să se prăbușească, regimul ar fi dispărut după decapitare, după înlăturarea ayatollahului, dar se pare că nu este așa. Chiar președintele Trump menționa că are de-a face cu o altă garnitură de lideri. Nu îmi e clar despre cine e vorba, cu care partea americană este deja în contact și negociază, ceea ce mă face să cred că protagoniștii caută deja o modalitate de extracție din acest conflict, ambele părți, să prezinte deznodământul ca un succes propriu, ca un fel de victorie, cel puțin parțială, astfel încât opiniile publice din cele două țări sau din întreaga lume să accepte cumva că fiecare parte beligerantă a obținut câte ceva și, mai ales, că a fost posibil un compromis. S-ar putea să asistăm la mișcări spectaculoase, însă mă îngrijorează altceva, faptul că se face o legătură din ce în ce mai directă între conflictul din Iran și conflictul din Ucraina“, a mai declarat E.S. Ovidiu Dranga, la Interviurile DC News.

Ultimatumul lui Trump la adresa Iaranului

„Dacă Iranul nu deschide complet, fără amenințări, Strâmtoarea Hormuz în termen de 48 de ore de la acest moment exact, Statele Unite ale Americii vor lovi și vor distruge complet diversele lor centrale electrice, începând cu cea mai mare”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social, în seara zilei de sâmbătă, 22 martie.