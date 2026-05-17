DCNews Sanatate Ucigașul tăcut din viața de zi cu zi: Colegiul Medicilor trage un semnal de alarmă de Ziua Mondială a Hipertensiunii Arteriale
Data publicării: 17 Mai 2026

Ucigașul tăcut din viața de zi cu zi: Colegiul Medicilor trage un semnal de alarmă de Ziua Mondială a Hipertensiunii Arteriale
Autor: Bogdan Bolojan

Fotografie de la Thirdman, Pexels
De Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hipertensiunii Arteriale, Colegiul Medicilor din România (CMR) vine cu un apel ferm către populație: nu ignorați controalele de rutină. Tensiunea arterială crescută rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică, fiind o afecțiune care adesea nu doare, dar care poate avea consecințe fatale.

Contrar altor afecțiuni care își fac simțită prezența prin simptome clare, hipertensiunea arterială poate măcina organismul în tăcere, pe parcursul multor ani. Reprezentanții CMR avertizează că această „boală silențioasă” este principalul factor de risc pentru afecțiuni cardiovasculare severe, printre care se numără:

-Infarctul miocardic

-Accidentul vascular cerebral (AVC)

-Insuficiența cardiacă

Pentru a reduce riscul acestor complicații majore și pentru a asigura o calitate crescută a vieții, medicii recomandă o triadă esențială: depistarea precoce, monitorizarea constantă a valorilor tensionale și respectarea strictă a tratamentului prescris.

„Medicina bazată pe prevenție poate salva vieți”

Colegiul Medicilor din România își reafirmă sprijinul pentru campaniile de educație medicală și pentru accesul pacienților la informații corecte, validate științific.

Președintele CMR, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a vorbit despre importanța unei atitudini proactive din partea fiecăruia dintre noi:

„Hipertensiunea arterială poate evolua fără simptome o perioadă lungă de timp, iar controalele medicale regulate sunt importante pentru diagnostic și un management corect. Medicina bazată pe prevenție, responsabilitate și monitorizarea continuă poate salva vieți și reduce impactul bolilor cardiovasculare asupra populației.”

Prevenția, o prioritate pe agenda publică

Dincolo de responsabilitatea individuală a fiecărui pacient, reprezentanții corpului medical atrag atenția că managementul acestei probleme necesită și o implicare sistemică.

Sub sloganul „România Medicală Contează”, Colegiul Medicilor punctează faptul că succesul în lupta cu bolile cardiovasculare depinde direct de decidenții politici. Prevenția și educația pentru sănătate trebuie să devină priorități clare și asumate pe agenda de sănătate publică din România, asigurând astfel un viitor mai sănătos pentru întreaga populație.

tensiune
colegiul medicilor
