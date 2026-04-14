€ 5.0920
|
$ 4.3196
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3196
 
Data publicării: 11:54 14 Apr 2026

Spitalul Clinic SANADOR aniversează 15 ani de activitate: Modelul care a redefinit standardele în sistemul privat de sănătate din România
Autor: Ioan-Radu Gava

10. ATI Spitalul Clinic SANADOR Foto: Spitalul Clinic SANADOR

Spitalul Clinic SANADOR aniversează 15 ani de activitate, în care a construit, pas cu pas, capacitatea de a trata în România cazuri complexe și afecțiuni grave, prin intervenții și proceduri medicale de înaltă performanță. Această evoluție a făcut posibil ca tratamente considerate, până nu demult, accesibile doar în străinătate să poată fi realizate astăzi și în România, în condiții de siguranță și la standarde ridicate. Pentru mulți pacienți, acest lucru a făcut diferența.

„În urmă cu 15 ani, am pornit de la o nevoie clară: aceea ca pacienții din România să aibă acces la îngrijiri medicale la standarde înalte, aici, acasă. Ne-am dorit să construim un spital în care medicina să fie practicată integrat, cu rigoare profesională și cu respect pentru fiecare pacient.

De-a lungul acestor ani, Spitalul Clinic SANADOR s-a dezvoltat printr-o viziune constantă de creștere organică, strategică și sustenabilă. A demonstrat, an de an, că poate trata cazuri complexe, că poate integra tehnologia de ultimă generație și că poate susține colaborarea reală între specialități. Nimic din această dezvoltare nu ar fi fost posibil fără oamenii care au construit aici, în fiecare zi, o cultură a profesionalismului, a colaborării și a exigenței.

Vom continua în aceeași direcție, cu responsabilitate și consecvență, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor pacienților”, declară Dr. Doris Andronescu, director general și unic proprietar SANADOR. 

Îngrijiri integrate și servicii medicale de înaltă performanță

De la început, direcția a fost clară: fiecare persoană care ajunge aici trebuie să primească tot ceea ce are nevoie într-un singur loc, fără fragmentare și fără întârzieri. În jurul acestei idei a fost construit un model medical în care colaborarea între specialități este parte din practica de zi cu zi, mai ales în cazurile complexe, unde deciziile trebuie luate rapid și coordonat.

Aceeași abordare se regăsește în activitatea Centrului Oncologic SANADOR, parte integrantă a spitalului, unde
diagnosticul, tratamentul și monitorizarea sunt coordonate într-un parcurs coerent. Într-un domeniu în care fiecare
decizie contează, această continuitate înseamnă șansa de a primi, la timp, conduita corectă.

În acești 15 ani, Spitalul Clinic SANADOR a dezvoltat capacitatea de a trata cazuri de mare complexitate și de a introduce proceduri care au reprezentat premiere pentru sistemul de sănătate din România, inclusiv în domenii precum chirurgia cardiovasculară și chirurgia urologică. Transplantul hepatic de la donator viu rămâne unul dintre cele mai importante repere, o intervenție care presupune nu doar performanță chirurgicală, ci și o infrastructură completă și o echipă capabilă să gestioneze fiecare etapă cu precizie și responsabilitate.

Un rol esențial în susținerea acestor intervenții îl are Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, cu
competențe extinse, singura din sistemul medical privat din România, care permite desfășurarea în condiții de siguranță a unor operații de mare anvergură. Aici se duc, de multe ori, cele mai dificile lupte. Aici se câștigă, în fiecare zi, bătălii pentru viață.

Investiții în echipamente și tehnologii

Chirurgia de înaltă complexitate este susținută constant în arii precum chirurgia oncologică, chirurgia generală, chirurgia ginecologică, neurochirurgia și ortopedia și nu numai. Multe dintre aceste intervenții sunt realizate în echipe interdisciplinare, esențiale în patologiile severe, unde colaborarea între specialități devine decisivă.

Toate acestea sunt susținute de investiții continue în tehnologii și echipamente medicale. Spitalul Clinic SANADOR a fost primul spital din România cu un bloc operator complet digitalizat, iar integrarea unor echipamente și proceduri de ultimă generație, de multe ori introduse în premieră, a schimbat modul în care sunt realizate intervențiile și a crescut siguranța pacienților.

În zona de diagnostic, introducerea unor investigații precum PET-CT PSMA, în premieră pentru România, aduce un plus de precizie, esențial în stabilirea tratamentului potrivit. Accesul la informații cât mai exacte permite luarea unor decizii corecte, în timp util.

Dincolo de cifre

Spitalul Clinic SANADOR asigură acces continuu la servicii medicale prin Compartimentul de Primiri Urgențe, unde
funcționează 26 de linii de gardă. Pacienții pot primi îngrijiri în orice moment, în regim privat, inclusiv în situații critice,care necesită intervenție rapidă și coordonată.

În 15 ani, sute de mii de pacienți au ales Spitalul Clinic SANADOR. Dincolo de cifre, rămâne ceea ce contează cel mai
mult: încrederea și rezultatele. Pentru mulți pacienți, diferența a fost decisivă.

În timp, această evoluție a contribuit și la schimbarea așteptărilor pacienților față de calitatea serviciilor medicale din România. Tot mai mulți oameni caută astăzi îngrijiri complete, rapide și sigure.

Dezvoltarea continuă, prin extinderea infrastructurii și integrarea unor noi facilități și tehnologii, cu același obiectiv: acces la îngrijiri medicale de cel mai înalt nivel, fără a fi necesară deplasarea în afara țării.

Pentru că, în fiecare zi, la SANADOR, performanța medicală înseamnă responsabilitate, decizii luate la timp și șansa unor rezultate care pot schimba decisiv evoluția pacienților.

Despre SANADOR

Înființat în 2001, SANADOR a cunoscut o continuă dezvoltare organică, în prezent deținând cel mai mare spital clinic multidisciplinar privat din țară, un centru oncologic complex, clinici, laboratoare de analize medicale și puncte de recoltare, radiologie și imagistică medicală de înaltă performanță, situate în București. Spitalul Clinic SANADOR este singurul spital privat din România care asigură o gamă complexă de servicii medicale, inclusiv chirurgie majoră, cu sprijinul Secției ATI de nivelul I, chirurgie cardiovasculară minim invazivă în primul bloc operator complet digitalizat din România și în Laboratorul de Cateterism, dotat cu două angiografe de înaltă performanță, dar și urgențe medicale* și chirurgicale prin Compartimentul de Primiri Urgențe adulți și copii, primul din sistemul medical privat, cu imagistică nonstop, 26 de linii de gardă și flotă proprie de ambulanțe.

*Serviciile de urgență se prestează contra cost.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sanador
sistem medical romanesc
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close