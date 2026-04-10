Așa gătești și tu drobul de Paște? Medicul Alin Popescu: E o adevărată nenorocire

Cum facem drobul de Paște astfel încât să fie ușor de digerat? Mai ales că unii au ținut și post, iar după 40 de zile de mâncat fără carne, ouă și lactate, alimentele grele ne pot face rău.

Medicul Alin Popescu a zis, într-un interviu acordat DC News, cum ar trebui să ne raportăm la alimentație în această perioadă, pentru a evita să ne doară stomacul.

„Stomacul nostru nu este pregătit să primească mâncare ca pe bandă rulantă. Nu trebuie să mâncăm totul odată. Este foarte important, în această perioadă, să facem cât mai multă mișcare”, a zis medicul.

Trebuie să ținem cont de timpul gastric al digestiei, adică perioada necesară organismului pentru a procesa diferite tipuri de alimente.

„Acest timp gastric durează între o oră şi patru ore, în funcţie de alimentele consumate. Cel mai greu se digeră carnea de oaie. Carnea de miel e un pic diferită. Mielul și vita se digeră în trei ore, iar mâncarea mai uşoară în două ore. Eu dacă am mâncat ceva uşor, am nevoie de două ore să diger. Dacă am mâncat drob, am nevoie de trei ore. În niciun caz jumătate de oră. Dacă este în foietaj drobul, e nenorocire completă”, a explicat medicul Alin Popescu.

Pentru o digestie mai ușoară, se recomandă un ritm mai echilibrat al meselor

„Dacă începi cu alimente grele, trebuie să lași timp între mese. Mai bine o masă de prânz cu trei feluri, iar al patrulea să fie ceva ușor. Bea un pahar de vin, dar apoi lasă trei-patru ore, plimbă-te, fă mișcare, și abia apoi mănâncă din nou, seara, două feluri. După aceea, mai lasă cel puțin două ore și jumătate pentru digestie înainte să mergi la culcare. Asta e o regulă pe care mulți nu o respectă, din păcate. Niciodată nu trebuie să mergem la culcare cu stomacul plin”, a mai spus medicul.

