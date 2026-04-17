Ce se întâmplă în corpul tău dacă iei ulei de pește cu Omega-3 timp de 30 de zile

De la susținerea sănătății inimii până la îmbunătățirea clarității gândirii, există numeroase beneficii presupuse, după cum subliniază educatorul în domeniul sănătății, dr. Eric Berg.

Într-unul dintre cele mai recente videoclipuri ale sale, chiropracticianul explică faptul că creșterea aportului de Omega-3 poate duce la îmbunătățiri vizibile ale stării organismului în termen de 30 de zile.

Subliniind importanța nutrienților pentru sănătatea umană, dr. Berg a spus: „Acizii grași Omega-3 sunt esențiali. Asta înseamnă că organismul nostru nu îi poate produce, dar avem nevoie de ei. Și 70% din întreaga populație are un deficit de Omega-3.”

Cercetările efectuate de UEA, Holland & Barrett și Universitatea din Southampton au descoperit că 76% dintre oamenii din întreaga lume nu ating aportul recomandat de EPA și DHA.

„Acizii grași Omega-3 EPA și DHA sunt esențiali pentru sănătate pe tot parcursul vieții. Însă, pentru a beneficia de aceste substanțe nutritive, oamenii trebuie mai întâi să înțeleagă ce cantitate ar trebui să consume”, a declarat prof. Philip Calder de la Universitatea din Southampton.

Cât ulei de pește ar trebui să consumați?

Pentru sănătatea generală a adulților, se recomandă, în general, un aport zilnic de 250-500 mg de EPA și DHA combinate (formele active ale Omega-3 din uleiul de pește).

Sub formă de pastile, acest lucru echivalează de obicei cu una sau două capsule standard de 1.000 mg de ulei de pește, deși conținutul de EPA/DHA variază semnificativ.

Beneficiile consumului de ulei de pește Omega-3

Referindu-se la unul dintre principalele beneficii, dr. Berg subliniază că „EPA te ajută în primul rând să reduci inflamația”.

„Multe persoane suferă de inflamații. Poți avea inflamații la nivelul articulațiilor, așa că ajută în cazul artritei. Poți avea inflamații la nivelul inimii, așa că poate fi benefic pentru inimă”, a spus el.

Un alt aspect pozitiv este DHA, un acid gras Omega-3 esențial, care este deosebit de important pentru funcția cognitivă.

„DHA este foarte bun pentru creier. De fapt, creierul este alcătuit din 20% DHA. De aceea, uleiurile de pește sunt foarte bune pentru memorie, funcția cognitivă, atenție, concentrare și învățare”, a explicat el.

Consumul regulat de Omega-3 poate îmbunătăți, de asemenea, anumite simptome asociate cu deficiența acestuia. După cum afirmă dr. Berg: „Dacă le consumați în mod regulat, s-ar putea să observați dispariția unuia dintre următoarele simptome: ochii uscați.”

El leagă, de asemenea, consumul de Omega-3 de îmbunătățirea sănătății pielii și a afecțiunilor legate de inflamație.

Efecte secundare

Printre efectele secundare menționate de dr. Berg se numără:

Eructații cauzate de uleiul de pește

Suplimente cu ulei de pește rânced sau oxidat

Alergii la pește

Dificultăți în absorbția grăsimilor (în special în cazul persoanelor fără vezică biliară)

Posibila necesitate de săruri biliare pentru a îmbunătăți absorbția

„O mică problemă pe care o au oamenii cu uleiurile de pește este râgâitul Nu trebuie să cumpărați ulei de pește doar pe baza prețului, deoarece veți obține, practic, uleiuri de pește rânced și acestea vor face mai mult rău decât bine. Acest lucru se datorează faptului că uleiurile de pește sunt foarte susceptibile la oxidare.

Uneori, oamenii sunt alergici la uleiurile de pește sau la pește. Dacă nu aveți vezică biliară sau aveți deficit de bilă și nu puteți absorbi aceste grăsimi foarte ușor, ar fi bine să adăugați un tip de sare biliară purificată ca supliment.

Dacă aveți o afecțiune inflamatorie la nivelul intestinului, ar fi bine să adăugați sare biliară purificată pentru a începe să absorbiți mai bine acești acizi grași Omega-3.

Uleiurile de pește sunt foarte susceptibile la oxidare, iar uleiurile de pește rânced pot face mai mult rău decât bine”, explică el.