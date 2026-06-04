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DCNews Stiri Video - Intervenție spectaculoasă în Centrul Vechi din București. Cum a fost îndepărtat un roi de albine de pe o terasă

Video - Intervenție spectaculoasă în Centrul Vechi din București. Cum a fost îndepărtat un roi de albine de pe o terasă

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 04 Iun 2026
Albine / Foto Pexels Albine / Foto Pexels
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Un roi de albine a fost îndepărtat de pe o terasă din Centrul Vechi din Capitală. A fost nevoie de intervenția unui apicultor pentru a captura regina și a o transfera într-un adăpost sigur.

Un stup de albine a fost îndepărtat de pe o terasă din Centrul Vechi, după ce un apicultor a reuşit să prindă regina şi să o mute într-un adăpost sigur, transmite Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti.

"Un roi întreg de albine şi-a găsit un loc extrem de neobişnuit pentru popas: o umbrelă de terasă! Exact în Centrul Vechi, pe Smârdan colţ cu Şelari. Colegii noştri din Monitorizare au observat imediat agitaţia pe camere şi au trimis un echipaj la faţa locului. Zona devenise rapid atracţie turistică, iar trecătorii se opreau în număr mare să facă poze. Deşi spectaculos, momentul era riscant atât pentru oameni, cât şi pentru albinele agitate", a transmis Poliția Locală a Municipiului București.

Roi de albine relocat în siguranță: apicultorul a prins regina, iar poliția locală a securizat zona

Poliţiştii locali au asigurat un perimetru de siguranţă, cu scopul de a proteja trecătorii. Un apicultor, care colaborează cu instituţia în astfel de cazuri, a reuşit să prindă regina.

"Pentru că albinele sunt extrem de organizate, stupul a fost lăsat pe poziţie pentru o perioadă, special pentru ca toate 'lucrătoarele' să apuce să se întoarcă la matcă şi să se adune în siguranţă în noul adăpost! (...) Dacă şi voi întâlniţi un roi de albine într-o zonă în care în mod normal nu ar trebui să fie, nu încercaţi să îl goniţi. Păstraţi distanţa şi lăsaţi profesioniştii să intervină", se mai arată în postare.

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