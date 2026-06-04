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DCNews Stiri Schema care a păcălit zeci de cumpărători: mașini de lux furate, vândute cu acte false în România

Schema care a păcălit zeci de cumpărători: mașini de lux furate, vândute cu acte false în România

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 04 Iun 2026
masini parcate pe margina drumului Masini - Foto: Pixabay
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Polițiștii din Prahova, alături de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiești, au făcut 30 de percheziții în mai multe județe și în București, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și fals.

Polițiștii din Prahova, împreună cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiești, au desfășurat 30 de percheziții în mai multe județe și în București. Este vorba despre un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și fals. Descinderile au vizat persoane fizice și firme implicate în activități ilegale investigate de anchetatori.

30 de mandate de percheziție în Prahova, Ialomiţa, Argeş, Teleorman, Bistriţa-Năsăud şi Bucureşti

"Astăzi, 4 iunie 2026, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti, au pus în executare 30 de mandate de percheziţie, în judeţele Prahova, Ialomiţa, Argeş, Teleorman, Bistriţa-Năsăud şi municipiul Bucureşti, la domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor societăţi comerciale, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals", a transmis DIICOT.

Grupare de criminalitate organizată din Prahova, acuzată că vindea în România mașini de lux furate din UE cu acte falsificate


 
"Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada 2024 - iunie 2026, în judeţul Prahova, s-ar fi constituit şi ar fi acţionat o grupare de criminalitate organizată, în scopul obţinerii unor importante beneficii financiare din vânzarea de autoturisme de lux, furate din diferite ţări ale Uniunii Europene sau dintre cele achiziţionate în sistem leasing, cărora le-ar fi fost modificate datele de identificare cu a altor autoturisme similare.

Astfel, sub conducerea liderului, membrii grupului infracţional organizat ar fi achiziţionat astfel de autovehicule, pe care le-ar fi comercializat în România pe baza unor documente falsificate", notează DIICOT.

Mașini de lux furate și „clonate” cu documente falsificate din Spania și Austria. Cum acționa rețeaua destructurată de anchetatori

"Probatoriul administrat a reliefat că aceştia ar fi utilizat ca documente de provenienţă ale autoturismelor, blancuri ale unor documente originale din Spania şi Austria, falsificând doar datele transcrise.

Autoturismele ţintă ar fi fost sustrase, fie prin descuiere electronică, duplicat chei sau relay attack, fie obţinute prin înşelăciune şi transportate în România sau în statele vecine, unde s-ar fi realizat modificarea elementelor de identificare şi gravarea unei noi serii corespunzătoare unui autoturism "curat", de aceeaşi marcă, culoare şi an de fabricaţie (clone).

Autovehiculele clonate ar fi fost prezentate, de către diferite persoane, la diverse puncte de lucru ale R.A.R., iar, pe baza documentelor eliberate ar fi fost înmatriculate.

Ulterior, autoturismele ar fi fost scoase la vânzare, preponderent pe reţele de socializare, fiind comercializate către cumpărători de bună credinţă. Plata s-ar fi realizat cash sau prin transfer bancar, suma obţinută fiind împărţită între membri grupării", potrivit sursei citate.

Prejudiciu de peste 800.000 de euro doar în perioada 2024-2025

"De regulă, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi folosit diverşi interpuşi (familie sau anturaj apropiat) pentru a primi sumele de bani. Investigaţiile au arătat că, doar pe parcursul unui an (perioada 2024-2025), grupul infracţional organizat ar fi prejudiciat mai multe persoane vătămate cu peste 800.000 de euro.

Audierile se desfăşoară la sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploieşti. Acţiunea se realizează cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului Criminalistic Prahova şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Prahova, inspectoratelor de poliţie judeţene Bistriţa-Năsăud, Argeş, Teleorman, Ialomiţa, Ilfov, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi "Matei Basarab" Ploieşti.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie", transmite DIICOT.

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masini furate
diicot
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