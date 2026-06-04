De ce tot mai mulți oameni aleg să mănânce supă la micul dejun, în locul cerealelor cu lapte sau a clătitelor

„Micul dejun tradițional al campionilor” s-ar putea să nu mai vină dintr-o cutie de cereale în zilele noastre. Tot mai mulți americani optează în schimb pentru ceva cald și sărat. În loc să mănânce cereale cu lapte sau clătite, își încep ziua cu supă.

Scopul este de a opta pentru o masă echilibrată, bogată în proteine, în loc de una bogată în zahăr și carbohidrați rafinați, ceea ce poate duce la creșteri rapide de energie urmate de căderi, conform rapoartelor despre tendința supelor.

De ce este recomandată supa la micul dejun

Bucătarul-șef și autoarea Suzy Karadsheh, creatoarea emisiunii „The Mediterranean Dish”, a promovat ideea supei la micul dejun pe TikTok la începutul acestui an, numind-o un „remediu antic” folosit în diverse culturi de secole, scrie New York Post.

„Este o modalitate excelentă de a combate inflamația - în special inflamația de dimineață - și hidratează mult mai bine decât apa”, a spus Karadsheh într-un videoclip, adăugând că supa poate ajuta la stimularea digestiei fără o scădere bruscă a nivelului de zahăr.

Karadsheh, originară din Egipt și stabilită în Atlanta, a spus că acest concept nu este atât de neobișnuit la nivel global pe cât ar putea părea americanilor. Ea a menționat că este o practică obișnuită, în special în Marea Mediterană și Asia, unde micul dejun sărat, cum ar fi supele, ciorbele și tocănițele, este ceva perfect normal.

Ce spun nutriționiștii

Pentru mulți oameni, însă, ideea „încalcă” regulile tradiționale ale micului dejun, a scris nutriționistul Kat Chan într-un articol recent din Substack, intitulat „Argumente pentru supa de mic dejun”. Dar ea totuși o recomandă.

„Din punct de vedere al terapiei nutriționale, mesele calde sunt adesea mai ușor de digerat decât cele reci, mai ales dacă simți deja frigul”, a scris Chan.

Ea a adăugat că o masă caldă și savuroasă poate furniza proteine, grăsimi și fibre care ajută la menținerea unui nivel constant de zahăr din sânge și a unei energie susținute.

Momentul contează, a mai spus ea, menționând că organismul este mai bun la utilizarea alimentelor pentru energie dimineața, motiv pentru care începerea zilei cu o masă echilibrată, cum ar fi supa, poate ajuta la menținerea unei energii mai constante.

„Eu spun supei la micul dejun: «De ce nu?»”, a declarat Lisa Moskovitz, dietetician din New York.

„În funcție de conținutul supelor, acestea pot oferi o gamă largă de nutrienți, de la proteine ​​la fibre, și o mulțime de antioxidanți. Micul dejun funcționează cel mai bine atunci când conține nutrienți energizanți și care echilibrează glicemia, cum ar fi fibrele și proteinele”, a adăugat ea.

Moskovitz recomandă alegerea unor supe non-lactate, bogate în legume, proteine ​​slabe și ierburi proaspete.

„Suplimente precum pui, curcan, tofu sau ouă - gândiți-vă la supa cu ouă - toate funcționează bine”, a spus ea.

Cui nu îi este recomandată supa la micul dejun

Supa poate ajuta, de asemenea, la hidratare, deoarece conține atât fluide, cât și electroliți, acesta fiind unul dintre motivele pentru care este utilă atunci când oamenii sunt bolnavi.

Conținutul de sodiu din supă este cel mai important lucru la care trebuie să fiți atenți, a spus Moskovitz, în special pentru cei cu antecedente de hipertensiune arterială.

Dincolo de considerațiile legate de sănătate, costul și comoditatea pot, de asemenea, să stimuleze interesul, notează experții. Un bol simplu de supă poate fi ieftin, mai ales atunci când este preparată acasă în porții cu legume, bulion și o sursă de proteine.

„Ceea ce găsesc încurajator este faptul că această conversație îi îndepărtează pe oameni de micul dejun zaharos și procesat și îi îndreaptă spre ceva mai bogat în proteine ​​și bazat pe alimente integrale. Chiar dacă tendința supelor în sine este de scurtă durată, această direcție este una bună”, a spus Lacey Baier, creatoarea blogului „A Sweet Pea Chef”, stabilită în Texas.