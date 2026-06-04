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DCNews Stiri UE este pregătită să reia negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova după blocajul provocat de veto-ul Ungariei

UE este pregătită să reia negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova după blocajul provocat de veto-ul Ungariei

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 04 Iun 2026
uniunea europeana steaguri Foto: Unsplash
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Uniunea Europeană a făcut un pas important către reluarea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, după ce Ungaria și-a exprimat disponibilitatea de a ridica veto-ul care blocase până acum procesul.

Uniunea Europeană a deschis miercuri calea pentru reluarea oficială a negocierilor de aderare cu Ucraina, blocate până în prezent de un veto ungar, a aflat AFP de la oficiali europeni.

Reprezentanţii celor 27 de state la Bruxelles şi-au dat acordul preliminar pentru deschiderea oficială a unui prim set de capitole de negociere cu Ucraina şi Republica Moldova, marcând astfel "o etapă importantă pe calea lor de integrare europeană", a afirmat un oficial al preşedinţiei cipriote a Consiliului UE.

Ucraina și Moldova vor în UE

Ucraina, intrată în al cincilea an de război împotriva Rusiei, doreşte să adere la Uniunea Europeană cât mai repede posibil.

Însă Ungaria lui Viktor Orban, ostilă acestei aderări, îşi pusese vetoul pe continuarea procesului de discuţii, început oficial în 2024.

Republica Moldova nu era vizată de acest veto, dar negocierile de aderare cu Chişinăul fuseseră cuplate cu cele deschise cu Kievul. Prin urmare, vetoul ungar blocase de facto discuţiile cu Republica Moldova.

Potrivit mai multor diplomaţi europeni, Ungaria, condusă acum de pro-europeanul Peter Magyar, a indicat miercuri că îşi ridică vetoul, deschizând calea pentru această reluare oficială a negocierilor.

Aceasta ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, cu ocazia unei reuniuni ministeriale a celor 27 la Luxemburg, conform unei surse diplomatice.

Ungaria să confirme procedural ridicarea vetoului său

Cei 27 vor decide cu această ocazie deschiderea acestui prim grup de capitole de negocieri, un "cluster" în limbajul de la Bruxelles. Există şase în total, care acoperă toate subiectele ce trebuie finalizate pentru ca o ţară să se poată integra fără probleme în Uniunea Europeană.

Ambasadorii celor 27 mai trebuie, până atunci, să pună la punct câteva detalii tehnice înainte ca drumul să fie complet liber, au subliniat diplomaţii.

Va fi necesar, de asemenea, ca Ungaria să confirme ridicarea vetoului său.

Peter Magyar a salutat miercuri un "acord istoric" cu Kievul privind drepturile minorităţii maghiare care trăieşte în Ucraina, măr al discordiei de ani de zile între cele două ţări.

Iar dacă acordul este confirmat de Kiev, liderul ungar s-a declarat pregătit să accepte deschiderea oficială a acestui prim "cluster".

Cu toate acestea, drumul rămâne plin de obstacole

Cu toate acestea, drumul rămâne plin de obstacole pentru Ucraina înainte de a deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

Reuniţi la sfârşitul lunii aprilie într-un summit, liderii UE au temperat astfel entuziasmul pentru o aderare rapidă a acestei ţări cu 40 de milioane de locuitori.

"Este clar pentru toată lumea că o aderare imediată a Ucrainei la UE nu este, desigur, posibilă", a rezumat cancelarul german Friedrich Merz.

Acesta din urmă a propus ulterior asocierea Ucrainei la UE înainte de o aderare deplină şi completă. Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să fie "pe deplin realizată", a replicat atunci preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Republica Moldova, pas important pentru aderarea la UE. A îndeplinit cerinţele pentru clusterul 1 de negociere
 

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