Vlad Voiculescu acuzat de ministrul Rogobete că i-a furat ideea în raport cu Pfizer: Nu voi ați venit cu soluția, ci ați lăsat în urmă datoria

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat la postarea lui Vlad Voiculescu despre datoria către Pfizer. Acesta l-a criticat pe fostul ministru Vlad Voiculescu, despre care spune că i-a preluat ideea transformării datoriei de 600 de milioane de euro către Pfizer într-un beneficiu pentru pacienți prin introducerea în România a unor medicamente inovative pentru oncologie și boli rare.

VEZI ȘI: România, obligată să dea 600 de milioane de euro către Pfizer. Ministrul Justiției: Refuzul plății duce la „acumularea unor arierate”

Rogobete a precizat că a spus public în urmă cu trei săptămâni că Ministerul Sănătății lucrează la o soluție printr-o negociere diplomatică și guvernamentală cu Pfizer.

VEZI ȘI: Ce va face Polonia după ce a pierdut procesul cu Pfizer, fiind acum obligată să plătească 1,3 miliarde de euro, mai mult decât România

"Când bunul simț coboară sub un anumit nivel, trebuie să reacționez, pentru că vorbim despre un subiect serios, cu impact direct asupra oamenilor, nu despre un exercițiu de imagine sau despre o competiție de declarații.

De aceea, întreb direct: cât timp mai transformăm orice temă importantă într-un spectacol de scandal, în loc să ne concentrăm pe soluții reale?

Rogobete, despre Vlad Voiculescu: Arată o lipsă de onestitate

Să vii pe Facebook, la trei săptămâni după ce am spus public că lucrăm la o soluție – printr-o negociere diplomatică și guvernamentală cu Pfizer – și să prezinți aceeași direcție drept „soluția ta” nu este doar nepotrivit, ci arată o lipsă de onestitate față de oameni și față de realitatea deciziilor luate cu pixul de atunci.

Da, de data aceasta sunt îndreptățit să vorbesc despre "greaua moștenire", pentru că vorbim despre aproximativ 600 de milioane de euro – cu minus – o consecință directă a unor decizii din trecut, care astăzi apasă pe bugetul României și limitează capacitatea noastră de a investi în sistemul de sănătate.

Alexandru Rogobete: Ministerul Sănătății a propus o direcție de negociere prin care această datorie să fie transformată într-un beneficiu concret pentru pacienți

Încă din prima săptămână a lunii aprilie, Ministerul Sănătății a propus, în mod formal, o direcție de negociere prin care această datorie să fie transformată într-un beneficiu concret pentru pacienți, respectiv introducerea în România a unor medicamente inovative pentru oncologie și boli rare, în „contul datoriei”, astfel încât o problemă bugetară să devină o oportunitate reală pentru cei care au nevoie urgentă de tratament.

Diferența dintre abordări este una fundamentală: unii au generat problema, în timp ce noi suntem cei care o gestionăm și încercăm să limităm impactul ei asupra oamenilor.

Ministrul Sănătății: Nu voi ați venit cu soluția, ci ați lăsat în urmă o datorie

Iar acest lucru nu se face pe Facebook, nu se face prin declarații aruncate în spațiul public, ci prin mecanisme instituționale clare, prin mandat de negociere aprobat de Guvern, prin Memorandum și prin muncă serioasă, dusă până la capăt.

Realitatea este simplă: nu voi ați venit cu soluția, ci ați lăsat în urmă o datorie, iar noi suntem cei care trebuie să o gestionăm responsabil și să încercăm să o transformăm, atât cât este posibil, într-un beneficiu real pentru oameni. Pentru că aceasta este, în esență, diferența dintre declarații pe social-media și guvernare. Încrederea ne face bine", a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.