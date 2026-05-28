Ilie Bolojan merge în Republica Moldova. Întâlniri cu Maia Sandu şi premierul Alexandru Munteanu
Data publicării: 28 Mai 2026

Ilie Bolojan merge în Republica Moldova. Întâlniri cu Maia Sandu şi premierul Alexandru Munteanu
Autor: Florin Răvdan

imagine cu Ilie Bolojan sigla PNL Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan pleacă vineri, 29 mai, în Republica Moldova.

Prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, se va afla vineri într-o vizită în Republica Moldova, unde va avea întrevederi cu preşedintele Maia Sandu şi cu şeful Guvernului de la Chişinău, Alexandru Munteanu.

Potrivit unui anunţ al Guvernului, discuţiile se vor axa asupra proiectelor comune şi cooperării dintre cele două state, în contextul sprijinului constant pe care Guvernul României îl acordă Republicii Moldova.

Participare la evenimentul "Primării puternice, localităţi dezvoltate"

Premierul român va participa, în aceeaşi zi, la evenimentul "Primării puternice. Localităţi dezvoltate", în cadrul căruia va susţine o alocuţiune şi, totodată, va vizita Centrul Educaţional Cultural Stăuceni, proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul Guvernului României, precum şi Filarmonica Naţională "Serghei Lunchevici".

De asemenea, cei doi şefi de Guvern vor vizita Alianţa Franceză în Republica Moldova/Camera de comerţ şi industrie Franceză în Republica Moldova.

Şeful Executivului de la Bucureşti va fi însoţit în această vizită de către şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, scrie Agerpres. 

